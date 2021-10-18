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Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı
Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T06:30+0300
2021-10-18T06:29+0300
yaşam
kadın cinayeti
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
bıçaklama
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, S.Ç, boşanma aşamasında olduğu eşi A.Ç'nin çalıştığı İzmit Seka Park'ta bulunan kafeteryaya gitti.Burada mutfak görevlisi olarak çalışan A.Ç. ile S.Ç. arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında eşini bıçaklayan S.Ç, kafeterya çalışanlarınca etkisiz hale getirildi.Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı kadını İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. emniyete götürüldü.A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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kadın cinayeti, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, bıçaklama

Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

06:30 18.10.2021
© Fotoğraf : TwitterKadına şiddete hayır pankartı
Kadına şiddete hayır pankartı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, S.Ç, boşanma aşamasında olduğu eşi A.Ç'nin çalıştığı İzmit Seka Park'ta bulunan kafeteryaya gitti.

Burada mutfak görevlisi olarak çalışan A.Ç. ile S.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eşini bıçaklayan S.Ç, kafeterya çalışanlarınca etkisiz hale getirildi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı kadını İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. emniyete götürüldü.
A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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