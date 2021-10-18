https://tr.sputniknews.com/20211018/bozdag-kilicdaroglu-cumhurbaskanligina-ben-talibim-deme-cesareti-gosteremiyor-1049917728.html

Bozdağ: Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor

Bozdağ: Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor. Adeta kendilerine özel kalem müdürü... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T10:27+0300

2021-10-18T10:27+0300

2021-10-18T10:34+0300

politika

bekir bozdağ

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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, muhalefetin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadi hakkında açıklamalarda bulundu.2017 referandumu ile vize alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, Türk halkına tarihte ilk defa doğrudan yürütmeyi seçme hakkı verdiğini söyleyen Bozdağ, "Parlamento içinden güven oyu alan bir hükümet değil, sandıkta, halktan yetki ve güven oyu alan bir hükümet kuruluyor. Şu anda 'parlamenter sisteme geri döneceğiz' diyenler, tek başlarına cumhurbaşkanı seçilme ihtimali olmayanlar. Türk halkına güvenmiyor, daha da ötesi Türk halkını yürütme organını doğrudan seçmeye ehil görmüyorlar" ifadelerini kullandı.'Vesayeti kaldırdı'Yeni Şafak'a konuşan Bozdağ, parlamenter sistemindeki başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki çift başlılığa ve eski sistemde cumhurbaşkanının hükümetin her türlü iş ve eylemini bloke edebilecek yetkilerine ilişkin, "Dolayısıyla parlamenter sistem cumhurbaşkanı üzerinden vesayet sistemini kurumsallaştırıyor. Yeni sistem vesayeti kaldırdı. Ankara'da allem edip kallem edip birtakım kulislerle, pazarlıklarla hükümet kurmaya bu sistem izin vermiyor. Ama pazarlıklarla hükümet kurmaya, hükümet kurarken birtakım tavizler koparmaya alışmış siyasiler, parlamenter sistemin kendi karakteri üzerinden vesayet sistemine tekrar dönüş yapmak istiyorlar" şeklinde konuştu.'Güçlü iktidar istemiyorlar'1992 ve 2002 yılları arasında 6 hükümet kurulduğunu, 3 büyük ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Bozdağ, "Yeni sistemde hükümet kuruldu derdi var mı? Yok. Halk sandıkta kimi seçtiyse hükümeti o kuruyor. Batı'da pek çok ülkede seçim yapıldı, en yakın Almanya'da yapıldı ve hala hükümet kurulamadı. Ama bizde aynı gün Cumhurbaşkanımız yemin etti, aynı gün hükümeti kurdu. Belirsizlik yok, güçlü iktidar, siyasi istikrar var. İstikrarsızlıklardan ve iktidarın zayıflığından beslenmeyi marifet zanneden siyasetçiler, bu sistemden fevkalade rahatsızlar" diye konuştu.'İstedikleri güçlendirilmiş vesayet sistemi'Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:'Rüyadan uyansınlar''Kendilerine özel kalem müdürü arıyorlar'

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bekir bozdağ