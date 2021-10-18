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Bozdağ: Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor
Bozdağ: Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor. Adeta kendilerine özel kalem müdürü... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T10:27+0300
2021-10-18T10:34+0300
politika
bekir bozdağ
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, muhalefetin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadi hakkında açıklamalarda bulundu.2017 referandumu ile vize alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, Türk halkına tarihte ilk defa doğrudan yürütmeyi seçme hakkı verdiğini söyleyen Bozdağ, "Parlamento içinden güven oyu alan bir hükümet değil, sandıkta, halktan yetki ve güven oyu alan bir hükümet kuruluyor. Şu anda 'parlamenter sisteme geri döneceğiz' diyenler, tek başlarına cumhurbaşkanı seçilme ihtimali olmayanlar. Türk halkına güvenmiyor, daha da ötesi Türk halkını yürütme organını doğrudan seçmeye ehil görmüyorlar" ifadelerini kullandı.'Vesayeti kaldırdı'Yeni Şafak'a konuşan Bozdağ, parlamenter sistemindeki başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki çift başlılığa ve eski sistemde cumhurbaşkanının hükümetin her türlü iş ve eylemini bloke edebilecek yetkilerine ilişkin, "Dolayısıyla parlamenter sistem cumhurbaşkanı üzerinden vesayet sistemini kurumsallaştırıyor. Yeni sistem vesayeti kaldırdı. Ankara'da allem edip kallem edip birtakım kulislerle, pazarlıklarla hükümet kurmaya bu sistem izin vermiyor. Ama pazarlıklarla hükümet kurmaya, hükümet kurarken birtakım tavizler koparmaya alışmış siyasiler, parlamenter sistemin kendi karakteri üzerinden vesayet sistemine tekrar dönüş yapmak istiyorlar" şeklinde konuştu.'Güçlü iktidar istemiyorlar'1992 ve 2002 yılları arasında 6 hükümet kurulduğunu, 3 büyük ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Bozdağ, "Yeni sistemde hükümet kuruldu derdi var mı? Yok. Halk sandıkta kimi seçtiyse hükümeti o kuruyor. Batı'da pek çok ülkede seçim yapıldı, en yakın Almanya'da yapıldı ve hala hükümet kurulamadı. Ama bizde aynı gün Cumhurbaşkanımız yemin etti, aynı gün hükümeti kurdu. Belirsizlik yok, güçlü iktidar, siyasi istikrar var. İstikrarsızlıklardan ve iktidarın zayıflığından beslenmeyi marifet zanneden siyasetçiler, bu sistemden fevkalade rahatsızlar" diye konuştu.'İstedikleri güçlendirilmiş vesayet sistemi'Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:'Rüyadan uyansınlar''Kendilerine özel kalem müdürü arıyorlar'
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Bozdağ: Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor

10:27 18.10.2021 (güncellendi: 10:34 18.10.2021)
© AABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor. Adeta kendilerine özel kalem müdürü arıyorlar. Bu millet kuklayı cumhurbaşkanı yapmaz" dedi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, muhalefetin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadi hakkında açıklamalarda bulundu.
2017 referandumu ile vize alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, Türk halkına tarihte ilk defa doğrudan yürütmeyi seçme hakkı verdiğini söyleyen Bozdağ, "Parlamento içinden güven oyu alan bir hükümet değil, sandıkta, halktan yetki ve güven oyu alan bir hükümet kuruluyor. Şu anda 'parlamenter sisteme geri döneceğiz' diyenler, tek başlarına cumhurbaşkanı seçilme ihtimali olmayanlar. Türk halkına güvenmiyor, daha da ötesi Türk halkını yürütme organını doğrudan seçmeye ehil görmüyorlar" ifadelerini kullandı.
'Vesayeti kaldırdı'
Yeni Şafak'a konuşan Bozdağ, parlamenter sistemindeki başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki çift başlılığa ve eski sistemde cumhurbaşkanının hükümetin her türlü iş ve eylemini bloke edebilecek yetkilerine ilişkin, "Dolayısıyla parlamenter sistem cumhurbaşkanı üzerinden vesayet sistemini kurumsallaştırıyor. Yeni sistem vesayeti kaldırdı. Ankara'da allem edip kallem edip birtakım kulislerle, pazarlıklarla hükümet kurmaya bu sistem izin vermiyor. Ama pazarlıklarla hükümet kurmaya, hükümet kurarken birtakım tavizler koparmaya alışmış siyasiler, parlamenter sistemin kendi karakteri üzerinden vesayet sistemine tekrar dönüş yapmak istiyorlar" şeklinde konuştu.
'Güçlü iktidar istemiyorlar'
1992 ve 2002 yılları arasında 6 hükümet kurulduğunu, 3 büyük ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Bozdağ, "Yeni sistemde hükümet kuruldu derdi var mı? Yok. Halk sandıkta kimi seçtiyse hükümeti o kuruyor. Batı'da pek çok ülkede seçim yapıldı, en yakın Almanya'da yapıldı ve hala hükümet kurulamadı. Ama bizde aynı gün Cumhurbaşkanımız yemin etti, aynı gün hükümeti kurdu. Belirsizlik yok, güçlü iktidar, siyasi istikrar var. İstikrarsızlıklardan ve iktidarın zayıflığından beslenmeyi marifet zanneden siyasetçiler, bu sistemden fevkalade rahatsızlar" diye konuştu.
'İstedikleri güçlendirilmiş vesayet sistemi'
Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk milleti eskiye dönmez. Böyle bir şey olmayacağını bunlar da pek ala görüyorlar. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ürettikleri, literatürde olmayan bir sistem üzerinden güçlendirilmiş vesayet sistemini yeniden kurmak istiyorlar. Vesayet sistemi dememek için de belli ki kendilerince bir kavram uydurmuşlar. Güçlendirmiş parlamenter sistem diyorlar, ben bunu 'güçlendirilmiş vesayet sistemi' diye okuyorum ve anlıyorum."
'Rüyadan uyansınlar'
"Parlamenter sisteme dönmeleri matematiksel olarak da mümkün değil. Çünkü parlamentoda şu anda çoğunluk belli. Yenebilme ihtimalleri üzerinden çok bilinmeyenli denklem çözüyorlar. Onların matematiği zayıf, bu denklemi çözemezler ve bu seçimde de böyle bir sonucu elde edemezler. Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu CHP'nin, İYİ Parti'nin ve HDP'nin birlikte elde etme imkanları da ihtimalleri de yok. Milleti aldatmak için bol bol palavra atıyorlar. Rüyalarında cumhurbaşkanı seçiliyorlar, rüyalardında sistem değiştiriyorlar. Hakikate çağırıyorum onları, rüyadan uyansınlar..."
'Kendilerine özel kalem müdürü arıyorlar'
Erken seçim tartışmalarıyla gündemi sıcak tutmaya çalışan Millet İttifakı'ndaki adaylık tartışmalarını da değerlendiren Bekir Bozdağ, şunları söyledi: "Millet İttifakı'nın paydaşları Türkiye'nin yönetimine talip bir cumhurbaşkanı adayı değil, bizzat kendilerinin yönetebileceği bir cumhurbaşkanı adayı arıyor. Kılıçdaroğlu'nun otur dediğinde oturacak, kalk dediğinde kalkacak, parlamenter sisteme dön dediğinde dönecek... Profili düşük, omurgasız, iradesi zayıf, dirayeti olmayan birini arıyorlar. Adeta her biri kendine özel kalem müdürü arıyor. Türk milleti, omusgasızları, iradesizleri, kudreti olmayanları, Kılıçdaroğlu'nun veya Akşener'in yönetimine razı olacak birini bu ülkenin başına cumhurbaşkanı seçmez. Bu millet kuklayı cumhurbaşkanı yapmaz.
Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri kendilerini bu ülkeyi yönetmeye talip cumhurbaşkanlığına layık görmüyorlar. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı neden 'cumhurbaşkanlığa ben talibim' deme cesaretini gösteremiyor. Omurgasız adam arayacağına çık 'ben bu ülkeyi yönetmeye talibim, seçilirsem parlamenter sisteme döneceğim, ben yapacağım' de."
161001
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