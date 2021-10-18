https://tr.sputniknews.com/20211018/chp-sozcusu-oztraktan-merkez-bankasi-ziyaretinde-sahap-kavciogluna-verdikleri-mesajlari-acikladi-1049929605.html

CHP Sözcüsü Öztrak, Merkez Bankası ziyaretinde Kavcıoğlu'na verdikleri mesajları açıkladı

CHP Sözcüsü Öztrak, Merkez Bankası ziyaretinde Kavcıoğlu'na verdikleri mesajları açıkladı

CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası ziyaretinin nedenlerini ve... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T14:51+0300

2021-10-18T14:51+0300

2021-10-18T14:51+0300

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Öztrak, "Türkiye'de adının başında cumhuriyet olan iki müessese var bunlardan biri Merkez Bankası diğeri de savcılar. Dolayısıyla bunların herkese aynı mesafede durması lazım. İktidara yürüyen bir parti olarak Merkez Bankası'nı ziyaret etiğimizde önümüze çıkacak faturanın nasıl kontrol altına alınabileceği konusunda başkana gereken mesajları ilettik" dedi.'Bu enflasyonla, bu belirsizlikle Türkiye nereye gidebilecek?'Öztrak, "Bu enflasyonla, bu belirsizlikle Türkiye nereye gidebilecek? Bugün baktığınız zaman Türk Lirası bize benzeyen ekonomiler arasında en fazla değer kaybeden para. Bu da enflasyona sirayet ediyor. Tahminler baktığınızda ilk 10'a girmiş vaziyetteyiz. Bu çok büyük bir istikrarsızlık. Böyle bir istikrarsızlığın olduğu bir ülkede yatırım olmaz, iş olmaz, hayat pahalılığı alır başını gideri. Dolayısıyla buna bir neşter atmak lazım, burada bir uyarı yapmak lazım. Genel Başkanımız daha önce bu yangınlar nedeniyle THK'yı ziyaret etmişti genel başkanımız bu sefer de Türk ekonomisinde çıkan yangın sebebiyle TCMB'nı ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.Öztrak, Merkez Bankası'nda, "Artık bu faturayı daha fazla büyütmeyin. Kanunun size verdiği görevi yapın. Araç bağımsızlığınızı koruyun" mesajı verdiklerini ifade etti.'Artık iktidara 1990'lı yıllar da yetmiyor, 70'li yıllarla bugünün rakamlarını karşılaştırmaya başlamış'CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “CHP Ekonomi Masası TV” adlı Youtube kanalında ekonomist Devrim Zelyut'un sorularını yanıtladı. Öztrak, geçmiş dönemlerde ekonomide yaşanan sıkıntılarla günümüzde yaşanan süreci şu ifadelerle karşılaştırdı:'Güven duyulmayan bir iktidar''Türkiye'de enflasyonun düşeceğine kimsenin inanmadığını belirten Öztrak, "Diğer taraftan baktığınız zaman hakka, hukuka, adalete hiç de riayet etmeyen, demokrasimizi sürekli yıpratan, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olma vasfını dünya liglerinde sürekli gerileten, dolayısıyla da güven duyulmayan bir iktidar var. Bir de bunun üstüne bu yönetime boyun eğmiş, bir Merkez Bankası da ortaya çıktığı zaman artık Türkiye'de enflasyonun düşeceğine, Türk Lirası'nın istikrara kavuşacağına kimse inanmıyor" dedi.'Merkez Bankası'na gittik, 'Artık bu faturayı daha fazla büyütmeyin' dedik'Öztrak CHP'nin Merkez Bankası'na gerçekleştiği ziyaretin sebebini ise şu sözlerle açıkladı: 'Kararlarını bağımsız şekilde alması pek mümkün gözükmüyor'Merkez Bankası ile ilgili eleştirilerde bulunan CHP Sözcüsü şunları da ifade etti:

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chp, enflasyon, euro, dolar, faik öztrak, merkez bankası, faiz