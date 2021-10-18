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EKONOMİ
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Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 büyüdü
Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 büyüdü
Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 4.9 büyüme kaydetti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T11:53+0300
2021-10-18T11:53+0300
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ekonomi
çin
ekonomi
büyüme
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 arttı.Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 18.3, ikinci çeyreğinde yüzde 7.9 büyümüştü.Ülke ekonomisi, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.8 büyüme kaydederken, büyüme hızının ikinci çeyreğin ardından üçüncü çeyrekte de yavaşlaması dikkati çekti.Çin'de GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0.2'lik sınırlı bir artış kaydetti.Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui üçüncü çeyrekte büyümenin, yüzde 64.6 ile tüketimdeki, yüzde 15.6 ile yatırımdaki ve yüzde 19.5 ile ihracattaki artıştan kaynaklandığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211014/nikkei-asia-analizi-guclu-dolar-turkiyeden-guney-koreye-enerji-fakiri-ulkeleri-sikistiriyor-1049832599.html
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çin, ekonomi, büyüme
Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 büyüdü 11:53 18.10.2021 (güncellendi: 11:54 18.10.2021)
Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 4.9 büyüme kaydetti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 arttı.
Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 18.3, ikinci çeyreğinde yüzde 7.9 büyümüştü.
Ülke ekonomisi, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.8 büyüme kaydederken, büyüme hızının ikinci çeyreğin ardından üçüncü çeyrekte de yavaşlaması dikkati çekti.
Çin'de GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0.2'lik sınırlı bir artış kaydetti.
Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui üçüncü çeyrekte büyümenin, yüzde 64.6 ile tüketimdeki, yüzde 15.6 ile yatırımdaki ve yüzde 19.5 ile ihracattaki artıştan kaynaklandığını belirtti.