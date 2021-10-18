https://tr.sputniknews.com/20211018/cin-ordusundan-cia-operasyonlarina-karsi-halk-savasi-cagrisi-1049918446.html
Çin ordusundan CIA operasyonlarına karşı 'halk savaşı' çağrısı
Çin ordusundan CIA operasyonlarına karşı 'halk savaşı' çağrısı
CIA'in Çin'i izlemek üzere yeni bir özel birim kurulduğunu kamuoyuna duyurmasının ardından Çin ordusu, CIA operasyonlarına karşı 'halk savaşı' çağrısı yaptı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T10:44+0300
2021-10-18T10:44+0300
2021-10-18T10:45+0300
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun günlük gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Pekin'e yönelik operasyonlarını genişletmesi karşısında 'halk savaşı' çağrısında bulundu.Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP), ordunun yönettiğini belirttiği sosyal medya hesabındaki yorumların, CIA'in Pekin'e karşı yeni bir birim kurmasına yanıt olarak geldiğini bildirdi.'Hiçbir kurnaz tilki iyi bir avcıyı yenemez'Weibo'da yer bulan gönderide, "Açık açık özel ajanlar toplayan ABD istihbarat teşkilatı, daha sinsi ve dayanılmaz yöntemleri değerlendiriyor olmalı. Hiçbir kurnaz tilki iyi bir avcıyı yenemez. Ulusal güvenliği muhafaza etmek için sadece halka güvenmemiz ve inanmamız gerekiyor" ifadeleri yer aldı.Hesap, Amerikan istihbaratına karşı koymak ve 'casusların ülkede faaliyet göstermesini ve kendilerini gizlemesini imkansız kılmak' için bir 'halk savaşı' ihtiyaç olduğunu belirtti.Geçen haftalarda CIA Direktörü William Burns, teşkilatın organizasyon yapısında değişiklikler yaptıklarını ve bu değişiklikler kapsamında sadece Çin'in faaliyetlerine odaklanacak 'Çin Misyon Merkezi'ni kurduklarını duyurmuştu.Burns, açıklamasında Çin'i 21. yüzyılın 'en önemli jeopolitik tehdidi' olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210528/su-anda-cin-ve-rusya-ile-buyuk-bir-guc-rekabetindeyiz-1044603943.html
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abd, çin, cia, çin halk kurtuluş ordusu (pla)
Çin ordusundan CIA operasyonlarına karşı 'halk savaşı' çağrısı
10:44 18.10.2021 (güncellendi: 10:45 18.10.2021)
CIA'in Çin'i izlemek üzere yeni bir özel birim kurulduğunu kamuoyuna duyurmasının ardından Çin ordusu, CIA operasyonlarına karşı 'halk savaşı' çağrısı yaptı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun günlük gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Pekin'e yönelik operasyonlarını genişletmesi karşısında 'halk savaşı' çağrısında bulundu.
Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP), ordunun yönettiğini belirttiği sosyal medya hesabındaki yorumların, CIA'in Pekin'e karşı yeni bir birim kurmasına yanıt olarak geldiğini bildirdi.
'Hiçbir kurnaz tilki iyi bir avcıyı yenemez'
Weibo'da yer bulan gönderide, "Açık açık özel ajanlar toplayan ABD istihbarat teşkilatı, daha sinsi ve dayanılmaz yöntemleri değerlendiriyor olmalı. Hiçbir kurnaz tilki iyi bir avcıyı yenemez. Ulusal güvenliği muhafaza etmek için sadece halka güvenmemiz ve inanmamız gerekiyor" ifadeleri yer aldı.
Hesap, Amerikan istihbaratına karşı koymak ve 'casusların ülkede faaliyet göstermesini ve kendilerini gizlemesini imkansız kılmak' için bir 'halk savaşı' ihtiyaç olduğunu belirtti.
Geçen haftalarda CIA Direktörü William Burns, teşkilatın organizasyon yapısında değişiklikler yaptıklarını ve bu değişiklikler kapsamında sadece Çin'in faaliyetlerine odaklanacak 'Çin Misyon Merkezi'ni kurduklarını duyurmuştu.
Burns, açıklamasında Çin'i 21. yüzyılın 'en önemli jeopolitik tehdidi' olarak nitelendirmişti.