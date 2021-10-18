https://tr.sputniknews.com/20211018/cumhurbaskani-erdoganin-avukatlarindan-siyasi-cinayet-iddialariyla-ilgili-savciliga-basvuru-1049920233.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından 'Siyasi cinayet' iddialarıyla ilgili savcılığa başvuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından 'Siyasi cinayet' iddialarıyla ilgili savcılığa başvuru
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T11:26+0300
2021-10-18T11:26+0300
2021-10-18T11:41+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
ankara cumhuriyet başsavcılığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu.Dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddialar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu çerçevede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcileri bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunmuşlardır.Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir.Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur."Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Bu sözlerin ardından İYİ Partili Koray Aydın'dan da açıklamalar gelmiş ve siyasette 'siyasi cinayetler' tartışması başlamıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tartışmaların ardından "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar vermişti.
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ankara cumhuriyet başsavcılığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından 'Siyasi cinayet' iddialarıyla ilgili savcılığa başvuru
11:26 18.10.2021 (güncellendi: 11:41 18.10.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu.
Dilekçede şu ifadeler yer aldı:
"Bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddialar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu çerçevede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcileri bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunmuşlardır.
Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir.
Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur."
Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Bu sözlerin ardından İYİ Partili Koray Aydın'dan da açıklamalar gelmiş ve siyasette 'siyasi cinayetler' tartışması başlamıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tartışmaların ardından "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar vermişti.