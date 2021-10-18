Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
https://tr.sputniknews.com/20211018/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-kilicdaroglunun-burokrat-aciklamasini-yargiya-tasiyacagiz-1049931998.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu'nun 'bürokrat' açıklamasını yargıya taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu'nun 'bürokrat' açıklamasını yargıya taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T15:33+0300
2021-10-18T15:33+0300
2021-10-18T15:37+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu'nun 'bürokrat' açıklamasını yargıya taşıyacağız 15:33 18.10.2021 (güncellendi: 15:37 18.10.2021) Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır" dedi.