Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu'nun 'bürokrat' açıklamasını yargıya taşıyacağız

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır" dedi.