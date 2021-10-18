https://tr.sputniknews.com/20211018/cumhurbaskanligi-yik-uyesi-cemil-cicek-ulkenin-en-basta-siyasetcilerin-tovbeye-ihtiyaci-var-1049929450.html

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek: Ülkenin, en başta siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek: Ülkenin, en başta siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek, 'siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı olduğunu' söyledi. Çiçek'in "Yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu, üslup hatalarımızı... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T15:00+0300

2021-10-18T15:00+0300

2021-10-18T15:04+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

cemil çiçek

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, siyasetin gündemine ilişkin Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler kaygım var" ifadeleriyle ilgili konuşan Çiçek, "Bizim siyaset geleneğimiz, önce suçlamaya dayanıyor. Siyaset, doğruları yapmaktır... Kendi doğrularını hayata geçirmek için yapılan faaliyetin adıdır. Ama bizde siyaset başkalarının yanlışını söylemek üzerine kurgulanıyor. Varsa yoksa başkasının yanlışı. Kendi doğruları üzerine kafa yorulmuyor... Çünkü bu zorlu, çok çileli bir iş" dedi. "Öyle deniyor... Böyle söyleniyor... Bu şekilde bir duyumum var" tarzındaki sözler toplumu rahatsız eder... Toplumun huzurunu kaçırır... Siyasette de yerli yersiz, bitmez tükenmez tartışmalara, kavgalara, ithamlara sebep olur" diyen Çiçek, siyasetteki yüksek gerilimin sebebinin 'üslup', 'sert tartışmalar', 'kutuplaşmalar' olduğunu söyledi."Ülkenin, en başta siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var" diyen Çiçek, "Yani... Yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu... Üslup hatalarımızı... Bir araya gelmemiz gerektiğini... Samimiyetle itiraf edebilmeliyiz" ifadesini kullandı.73 yaşında olduğunu belirten Çiçek “siyaset adına kahır da çektiğini, ikbal de gördüğünü” söyledi. Üslup ve tartışma olarak bugün yaşananların doğru olmadığını vurgulayan Çiçek, "Bir ülkenin gelişmişliği sadece kişi başına düşen milli gelirle veya bin kişiye kaç araba düştüğü ile ölçülmez. Müzakere, tartışma, diyalog kültürü, üslup da bir gelişmişlik göstergesidir" dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, cemil çiçek