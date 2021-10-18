https://tr.sputniknews.com/20211018/demet-akalinin-esi-okan-kurt-beni-tehdit-eden-kisi-cumhurbaskaninin-berberiymis-1049910306.html

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etti. Olayın ardından Okan Kurt, "Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T00:15+0300

2021-10-18T00:15+0300

2021-10-18T00:21+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı

kavga

berber

demet akalın

okan kurt

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla Kavga etti. Bunun üzerine Akalın ise sosyal medya üzerinden yardım isteyerek eşinin işletmeden dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etti. Söz konusu paylaşımda ünlü isim, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.Söz konusu kavga ile ilgili olarak Okan Kurt'tan da ilk açıklama geldi. Olayın ardından gazetecilere konuşan Kurt, "Ben kız kardeşimin dükkanına geldim. Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonrada onlar öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik." dedi.Bir muhabirin "Tehdit neyden kaynaklı?" sorusuna ise Kurt, "Tehdit burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk. Ama ben burada 'Bu sokağın sahibiyim' bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme 'Siz buradan gideceksiniz' tehditleri. Arabamızı parçalamışlar, babamın arasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler" ifadelerini kullandı.Snobmagazin'in aktardığı bir detaya göre kavganın sebebi, Okan Kurt'un Hirahan'da ardı ardına düğün organizasyonları yapmaya başlaması. Bu durum üzerine mekanın sahipleri, bunun anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyerek işletmenin kebapçı olarak devam etmesini istediler. Ancak Okan Kurt bu akşam yine Hirahan'da düğün organizasyonu yapınca mekanın sahipleri ile arasında tartışma çıktı. Çıkan kavganın sonunda iki taraf da karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldular.

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cumhurbaşkanlığı, kavga, berber, demet akalın, okan kurt