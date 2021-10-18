https://tr.sputniknews.com/20211018/deniz-akkaya-olum-tehdidi-aldigini-acikladi-korkudan-ise-gidemiyorum--1049933760.html
Deniz Akkaya, ölüm tehdidi aldığını açıkladı: 'Korkudan işe gidemiyorum'
Deniz Akkaya, ölüm tehdidi aldığını açıkladı: 'Korkudan işe gidemiyorum'
Manken Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray'ı kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira edip tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T16:07+0300
2021-10-18T16:07+0300
2021-10-18T16:07+0300
yaşam
türkiye
manken
savcılık
magazin
deniz akkaya
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Sevda Giray tarafından periyodik şekilde çirkin durumlara maruz kaldığını söyleyen Akkaya, ailesinin başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi.Akkaya savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; "Giray'ın Youtube üzerinden bir video yayınladığını, video içeriğinde canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini, bu nedenle iş yerine bile gidemez hale geldiğini" anlattı. Akkaya, Giray'ın, "Kirli mazini örtmeyelim, açalım. O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. İş çığırından çıkarsa toplanır geliriz" gibi sözlerle açıkça tehdit ettiğini söyledi. Giray'ın hakkında paylaşımlarda bulunarak eylemlerine devam ettiğini söyleyen Akkaya, şüphelinin 'hakaret', 'tehdit', 'iftira', 'halkı kin ve nefrete yönlendirme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet üzerine Giray hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Ünlü manken, ayrıca videoda Giray'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirterek toplumu galeyana getirmeye çalıştığını anlattı.Akkaya, Giray'ın "Cem Yılmaz'ın evinde dans ediyordun. Teste soksalar kanından uyuşturucu çıkar" sözlerinin de iftira olduğunu belirtti.
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türkiye, manken, savcılık, magazin, deniz akkaya
Deniz Akkaya, ölüm tehdidi aldığını açıkladı: 'Korkudan işe gidemiyorum'
Manken Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray'ı kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira edip tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti.
Sevda Giray tarafından periyodik şekilde çirkin durumlara maruz kaldığını söyleyen Akkaya, ailesinin başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi.
Akkaya savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; "Giray'ın Youtube üzerinden bir video yayınladığını, video içeriğinde canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini, bu nedenle iş yerine bile gidemez hale geldiğini" anlattı. Akkaya, Giray'ın, "Kirli mazini örtmeyelim, açalım. O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. İş çığırından çıkarsa toplanır geliriz" gibi sözlerle açıkça tehdit ettiğini söyledi.
Giray'ın hakkında paylaşımlarda bulunarak eylemlerine devam ettiğini söyleyen Akkaya, şüphelinin 'hakaret', 'tehdit', 'iftira', 'halkı kin ve nefrete yönlendirme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet üzerine Giray hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Ünlü manken, ayrıca videoda Giray'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirterek toplumu galeyana getirmeye çalıştığını anlattı.
Akkaya, Giray'ın "Cem Yılmaz'ın evinde dans ediyordun. Teste soksalar kanından uyuşturucu çıkar" sözlerinin de iftira olduğunu belirtti.