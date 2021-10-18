https://tr.sputniknews.com/20211018/deniz-akkaya-olum-tehdidi-aldigini-acikladi-korkudan-ise-gidemiyorum--1049933760.html

Deniz Akkaya, ölüm tehdidi aldığını açıkladı: 'Korkudan işe gidemiyorum'

Deniz Akkaya, ölüm tehdidi aldığını açıkladı: 'Korkudan işe gidemiyorum'

Manken Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray'ı kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira edip tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:07+0300

2021-10-18T16:07+0300

2021-10-18T16:07+0300

yaşam

türkiye

manken

savcılık

magazin

deniz akkaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047979200_0:96:1200:771_1920x0_80_0_0_1b88625c824f8ca3f9167fdea8d84215.jpg

Sevda Giray tarafından periyodik şekilde çirkin durumlara maruz kaldığını söyleyen Akkaya, ailesinin başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi.Akkaya savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; "Giray'ın Youtube üzerinden bir video yayınladığını, video içeriğinde canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini, bu nedenle iş yerine bile gidemez hale geldiğini" anlattı. Akkaya, Giray'ın, "Kirli mazini örtmeyelim, açalım. O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. İş çığırından çıkarsa toplanır geliriz" gibi sözlerle açıkça tehdit ettiğini söyledi. Giray'ın hakkında paylaşımlarda bulunarak eylemlerine devam ettiğini söyleyen Akkaya, şüphelinin 'hakaret', 'tehdit', 'iftira', 'halkı kin ve nefrete yönlendirme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet üzerine Giray hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Ünlü manken, ayrıca videoda Giray'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirterek toplumu galeyana getirmeye çalıştığını anlattı.Akkaya, Giray'ın "Cem Yılmaz'ın evinde dans ediyordun. Teste soksalar kanından uyuşturucu çıkar" sözlerinin de iftira olduğunu belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, manken, savcılık, magazin, deniz akkaya