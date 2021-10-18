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https://tr.sputniknews.com/20211018/dolarda-yeni-rekor-932yi-test-etti-1049939673.html
Dolar'da yeni rekor: 9.33'ü test etti
Dolar'da yeni rekor: 9.33'ü test etti
Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9.27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T17:43+0300
2021-10-18T17:56+0300
ekonomi
dolar
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Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran dolar/TL, haftanın ilk gününde de rekor serisine devam ediyor.Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazeledi.Euro ise 10,75 lira seviyesinden güne başladı. euro/TL de 10,83' ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
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dolar

Dolar'da yeni rekor: 9.33'ü test etti

17:43 18.10.2021 (güncellendi: 17:56 18.10.2021)
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9.27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazeledi.
Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran dolar/TL, haftanın ilk gününde de rekor serisine devam ediyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazeledi.
Euro ise 10,75 lira seviyesinden güne başladı. euro/TL de 10,83' ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
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