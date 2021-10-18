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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211018/dolarda-yeni-rekor-932yi-test-etti-1049939673.html
Dolar'da yeni rekor: 9.33'ü test etti
Dolar'da yeni rekor: 9.33'ü test etti
Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9.27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T17:43+0300
2021-10-18T17:43+0300
2021-10-18T17:56+0300
ekonomi
dolar
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Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran dolar/TL, haftanın ilk gününde de rekor serisine devam ediyor.Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazeledi.Euro ise 10,75 lira seviyesinden güne başladı. euro/TL de 10,83' ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
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dolar
Dolar'da yeni rekor: 9.33'ü test etti 17:43 18.10.2021 (güncellendi: 17:56 18.10.2021)
Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9.27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazeledi.
Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran dolar/TL, haftanın ilk gününde de rekor serisine devam ediyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan
9,27'yi aşarak
başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazeledi.
Euro ise 10,75 lira seviyesinden güne başladı. euro/TL de 10,83' ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.