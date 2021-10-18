https://tr.sputniknews.com/20211018/dolarda-yeni-rekor-932yi-test-etti-1049939673.html

Dolar'da yeni rekor: 9.33'ü test etti

Dolar'da yeni rekor: 9.33'ü test etti

Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9.27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T17:43+0300

2021-10-18T17:43+0300

2021-10-18T17:56+0300

ekonomi

dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104013/67/1040136715_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5414fdc7f2cff799d3691bd3742d56a1.jpg

Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran dolar/TL, haftanın ilk gününde de rekor serisine devam ediyor.Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazeledi.Euro ise 10,75 lira seviyesinden güne başladı. euro/TL de 10,83' ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar