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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211018/dolarda-yeni-zirve-haftaya-929-ile-basladi-1049915593.html
Dolarda yeni zirve: Haftaya 9.29 ile başladı
Dolarda yeni zirve: Haftaya 9.29 ile başladı
Dolar haftaya 9.29 seviyesinde başlayarak tarihi zirvesini yeniledi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T08:57+0300
2021-10-18T08:57+0300
2021-10-18T08:55+0300
ekonomi
tl
dolar
dolar/tl
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Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.Dolar 9.27 lirayla tarihi zirvesinde başladığı günde 9.29 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.Euro ise 10.75 lira seviyesinde seyrediyor.
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tl, dolar, dolar/tl
Dolarda yeni zirve: Haftaya 9.29 ile başladı
Dolar haftaya 9.29 seviyesinde başlayarak tarihi zirvesini yeniledi.
Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.
Dolar 9.27 lirayla tarihi zirvesinde başladığı günde 9.29 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.
Euro ise 10.75 lira seviyesinde seyrediyor.