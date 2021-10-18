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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211018/dolarda-yeni-zirve-haftaya-929-ile-basladi-1049915593.html
Dolarda yeni zirve: Haftaya 9.29 ile başladı
Dolarda yeni zirve: Haftaya 9.29 ile başladı
Dolar haftaya 9.29 seviyesinde başlayarak tarihi zirvesini yeniledi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T08:57+0300
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Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.Dolar 9.27 lirayla tarihi zirvesinde başladığı günde 9.29 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.Euro ise 10.75 lira seviyesinde seyrediyor.
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tl, dolar, dolar/tl

Dolarda yeni zirve: Haftaya 9.29 ile başladı

08:57 18.10.2021
© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photodolar, tl
dolar, tl - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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Dolar haftaya 9.29 seviyesinde başlayarak tarihi zirvesini yeniledi.
Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.
Dolar 9.27 lirayla tarihi zirvesinde başladığı günde 9.29 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.
Euro ise 10.75 lira seviyesinde seyrediyor.
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