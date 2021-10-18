https://tr.sputniknews.com/20211018/emine-erdogan-angola-devlet-baskaninin-esi-ile-gorustu-1049948346.html

Emine Erdoğan, Angola Devlet Başkanının eşi ile görüştü

Emine Erdoğan, Angola Devlet Başkanının eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Joao Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço ile bir araya geldi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

emine erdoğan

angola

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Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika ziyaretlerinin ilk durağı Angola'da, Lourenço ile kadın ve gençlerin mesleki eğitimine dair projelerle ilgili sohbet ettiklerini belirtti.Erdoğan, samimi misafirperverliği için Lourenço'ya şükranlarını sundu.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, emine erdoğan, angola