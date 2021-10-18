Erdoğan: 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Türkiye-Angola işbirliği vesilesiyle aranızda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı Angolalı tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle başladı.Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Angola arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin etraflıca ele alındığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile aldığımız kararların, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Siyasetçinin görevi ticaretten savunmaya, turizmden kültüre ve tarıma kadar her alanda ilişkilerin tümüyle önündeki engelleri kaldırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.'Angola'da kaliteli, nitelikli hastaneler, üniversiteler yapabiliriz'Erdoğan,"Bugün ikili görüşmede de Sayın Başkan'a 'Angola'da kaliteli, nitelikli hastaneler, üniversiteler yapabiliriz. İş adamlarımız bunları yapmaya muktedirdir' dedim" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Türkiye-Angola işbirliği vesilesiyle aranızda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı Angolalı tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle başladı.
Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Angola arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin etraflıca ele alındığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile aldığımız kararların, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Siyasetçinin görevi ticaretten savunmaya, turizmden kültüre ve tarıma kadar her alanda ilişkilerin tümüyle önündeki engelleri kaldırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.