https://tr.sputniknews.com/20211018/ermenistanda-muhalif-milletvekilinin-kgao-toplantisina-katilacagi-rusyaya-gitmesi-yasaklandi-1049913273.html

Ermenistan’da muhalif milletvekilinin, KGAÖ toplantısına katılacağı Rusya'ya gitmesi yasaklandı

Ermenistan’da muhalif milletvekilinin, KGAÖ toplantısına katılacağı Rusya'ya gitmesi yasaklandı

Ermenistan Özel Soruşturma Dairesi’nin (SSS) eski Savunma Bakanı ve parlamentoda Armeniya grubunun lideri Seyran Ohanyan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T04:20+0300

2021-10-18T04:20+0300

2021-10-18T04:20+0300

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rusya

ermenistan

kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

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Armeniya grubunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Ermenistan Özel Soruşturma Dairesi, Ohanyan'ın KGAÖ Parlamentolar Arası Genel Kurul toplantısına katılacağı St. Petersburg'a uçmasını yasakladı.Açıklamada ayrıca Ohanyan’ın ve bir başka muhalif vekil olan Armen Gevorkyan’ın Ermenistan’ın dış ortakları ile temasları bulunduğu halde ‘uluslararası kuruluşlarda Ermenistan’ı temsil etmelerinin yasaklandığı’ kaydedilerek, “Bu durum, ülkemizde demokrasinin temellerinin sarsıldığını bir kez daha ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.Eylül sonunda Armenia Today, mahkemenin Gevorkyan’ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin sonbahar oturumu için Strasburg'a gitmesine izin vermediğini duyurmuştu. Ermeni vekil, gazetecilere yaptığı açıklamada mahkemenin 2 kez yurt dışına çıkmasını yasakladığına dikkat çekerek, “Mahkemeye yeni koşulların sunulduğu ikinci bir başvuru gönderildi, ancak ikinci başvuru da hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi” açıklamasında bulunmuştu.Ermenistan Özel Soruşturma Dairesi, Ohanyan’ın Savunma Bakanı görevindeyken 1 milyar 46 Ermeni dramını (yaklaşık 20 milyon TL) zimmetine geçirdiğinden şüpheleniyor. Ermenistan mevzuatına göre Ohanyan suçlu bulunursa 8 yıla kadar hapis cezası çekebilir.

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rusya, ermenistan, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)