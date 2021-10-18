https://tr.sputniknews.com/20211018/eski-calisanlarinin-bahsisine-el-koyan-nusret-230-bin-dolar-odeyecek-1049928730.html

Eski çalışanlarının bahşişine 'el koyan' Nusret, 230 bin dolar ödeyecek

Eski çalışanlarının bahşişine 'el koyan' Nusret, 230 bin dolar ödeyecek

Dünya kamuoyunda 'Salt Bae' olarak da bilinen ünlü şef Nusret Gökçe, eski çalışanlarının açtığı davayı kaybetti. Nusret kovduğu çalışanlarına tazminat... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T14:36+0300

2021-10-18T14:36+0300

2021-10-18T14:36+0300

londra

bahşiş

nusret gökçe

salt bae

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İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı Nusr-Et isimli restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetti. Gökçe, eski çalışanlarına 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödeyecek.İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, eski çalışanlarının Nusret’i ‘bahşişlerine el koymak’la suçladığını bu duruma itiraz ettiklerinde ise kovulduklarını aktardı.Gazete, Nusret’in eski çalışanlarını kazandıkları bahşişlerden mahrum bıraktığını aktarırken, bu durumu şikayet etmeleri sonucunda da işten atıldıklarını aktardı.İddialara göre, Nusret, toplanan bahşiş miktarını çalışanlarına açıklamazken, bu paraları da kendi alıyordu. Nusret’e, 2019 yılında Manhattan’daki restoranında görevli dört eski çalışanı tarafından dava açılmıştı.Görevden alınan personelden biri, “Müşteriler, bahşişin tamamının garsonlara ve diğer hizmet veren personele gönderildiğine inanıyorlardı. Ancak bu para elimize geçmiyordu” ifadelerini kullandı.

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londra, bahşiş, nusret gökçe, salt bae