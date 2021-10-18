https://tr.sputniknews.com/20211018/facebook-metaverse-insa-etmek-icin-avrupada-10-bin-bisiyi-ise-alacak-1049915957.html

Facebook, 'metaverse' inşa etmek için Avrupa'da 10 bin bişiyi işe alacak

Facebook, 'metaverse' inşa etmek için Avrupa'da 10 bin bişiyi işe alacak

Sosyal medya platformu Facebook, metaverse inşa etmek için Avrupa Birliği ülkelerinden 10 bin kişiyi işe almayı planlıyor. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T09:26+0300

2021-10-18T09:26+0300

2021-10-18T09:26+0300

yaşam

facebook

avrupa birliği

metaverse

mark zuckerberg

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Sosyal medya devi Facebook, sanal gerçeklik türevleri arasında yer alan 'metaverse'i inşa etmek üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden işe alımlar yapacak.Metaverse, insanların sanal ortamda, genellikle VR gözlükleri kullanarak oyun oynayabildiği, çalışabildiği ya da iletişim kurabildiği çevrimiçi bir dünya olarak öne çıkıyor.Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, konseptin önde gelen destekçileri arasında yer aldı.Facebook'tan yapılan bir duyuruda, "Metaverse; yeni yaratıcı, sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimin kilidini açmaya yardımcı olma potansiyeline sahip. Ve Avrupalılar onu en baştan şekillendirecek" denildi.Platform, önümüzdeki yıllarda işe alınacaklar arasında 'yüksek düzeyde uzmanlaşmaş mühendislerin' olacağını bilgisini paylaştı.Facebook, AB'ye yatırım yapmanın geniş bir tüketici pazarına, birinci sınıf üniversitelere ve yüksek imkanlara erişim başta olmak üzere birçok avantaj sunduğunu da belirtti.Diğer yandan Facebook, daha önce rakiplerini satın almasına rağmen metaverse'nin 'tek bir şirket tarafından bir gecede inşa edilmeyeceğini' öne sürererek, konu hakkında işbirliği sözü verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211012/bir-eski-facebook-calisani-daha-ifsaatci-oldu-elimi-kana-buladim-1049753510.html

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facebook, avrupa birliği, metaverse, mark zuckerberg