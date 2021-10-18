https://tr.sputniknews.com/20211018/galatasaray-maci-oncesi-lokomotiv-moskovadan-squid-game-temali-mac-anonsu-1049928129.html

Galatasaray maçı öncesi Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı maç anonsu

Galatasaray maçı öncesi Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı maç anonsu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, sarı kırmızılı ekiple kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde sosyal medyada çok... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T14:23+0300

2021-10-18T14:23+0300

2021-10-18T14:28+0300

spor

galatasaray

lokomotiv moskova

anons

squid game

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak maç öncesinde son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşımda bulundu.Kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı görülüyor.Dizinin senaryosuna göre; yalnızca şekerin üzerindeki motifleri kırmadan çıkaranlar hayatta kalabiliyordu.Galatasaray da Beşiktaş maçından sonra paylaşmıştıGalatasaray da Squid Game temalı bir paylaşım yapmıştı.Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullanmıştı.

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galatasaray, lokomotiv moskova, anons, squid game