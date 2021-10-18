https://tr.sputniknews.com/20211018/gazi-cocugu-egitim-yardimi-odemeleri-22-ekimde-yapilacak-1049939300.html

Gazi çocuğu eğitim yardımı ödemeleri 22 Ekim'de yapılacak

Gazi çocuğu eğitim yardımı ödemeleri 22 Ekim'de yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit ve gazi çocuklarına 73.6 Milyon TL eğitim yardımı yapılacağını açıklandı. Gazi çocuğu eğitim yardımı... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T17:37+0300

2021-10-18T17:37+0300

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türkiye

çocuk

gazi

yardım

açıklama

ödeme

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için şehit çocuklarına ve harp/vazife malullerinin hem kendileri hem de çocuklarına toplamda 73.6 Milyon TL eğitim yardımı yapılacağını açıkladı.Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:“Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, ilköğretim için 2 bin 697 TL, ortaöğretim için 4 bin 045 TL, yükseköğretim için 5 bin 394 TL olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız.”

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çocuk, gazi, yardım, açıklama, ödeme, vedat bilgin