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Hamama giden Japon YouTuber, tacize maruz kaldı
© Twitter/YoshiEnomoto_Japonya’dan Türkiye’ye gelen 'MINATO' isimli YouTuber, hamamda tacize maruz kaldı
© Twitter/YoshiEnomoto_
Türkiye'yi ziyaret eden Japon turist, gittiği hamamda önce tellağın, ardından da hamamda bulunan başka bir erkek tarafından cinsel tacize maruz kaldı
Türkiye seyahati kapsamında gittiği erkekler hamamındaki deneyimine dair bir video çeken 'Minato' isimli Japon YouTuber, yayınladığı videoda önce tellağın ardından da hamamda bulunan başka erkek tarafından cinsel tacizine maruz kaldığını söyledi.
Görüntülerde Japon YouTuber'ın hamamdan çıkışının ardından bir şahsın Japon Youtuber'dan numara istediği ve daha sonra cinsel birliktelik teklifinde bulunduğu görülüyor.
Oda Tv'de yer alan habere göre, İstanbul Hamam Sıhhi Banyo Kaplıca Sauna Masaj Salonu İşletmecileri Esnaf Odası olayı duyduklarını belirterek, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı. Hangi hamam ve tellakın yaptığının araştırılmaya devam ettiğini belirten oda temsilcisi, konuyla ilgili araştırmanın bitmesinin ardından bir açıklama yapılacağını belirtti.
Görüntülerde Japon YouTuber'ın hamamdan çıkışının ardından bir şahsın Japon Youtuber'dan numara istediği ve daha sonra cinsel birliktelik teklifinde bulunduğu görülüyor.
Oda Tv'de yer alan habere göre, İstanbul Hamam Sıhhi Banyo Kaplıca Sauna Masaj Salonu İşletmecileri Esnaf Odası olayı duyduklarını belirterek, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı. Hangi hamam ve tellakın yaptığının araştırılmaya devam ettiğini belirten oda temsilcisi, konuyla ilgili araştırmanın bitmesinin ardından bir açıklama yapılacağını belirtti.