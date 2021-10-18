https://tr.sputniknews.com/20211018/hasta-yakinlari-doktora-saldirdi-1049917238.html

Hasta yakınları doktora saldırdı

Hasta yakınları doktora saldırdı

Ordu’nun Ünye ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T10:03+0300

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yaşam

türkiye

saldırı

hastane

doktor

hasta

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Ordu'da bulunan özel bir hastanede iddialara göre hasta yakını olan baba oğul, N.A ve N.C.A, acil serviste görevli doktor K.G. ile “Kendi hastalarıyla ilgilenmiyor” diyerek tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul iddiaya göre görevli doktora yumruklarla saldırdı. Olayın büyümesiyle hastane güvenliği ve çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırdı.Olay yerine çağrılan polis ekipleri baba ve oğlu gözaltına alırken, şiddet gören doktor ise tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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türkiye, saldırı, hastane, doktor, hasta