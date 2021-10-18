Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211018/hasta-yakinlari-doktora-saldirdi-1049917238.html
Hasta yakınları doktora saldırdı
Hasta yakınları doktora saldırdı
Ordu’nun Ünye ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T10:03+0300
2021-10-18T10:03+0300
2021-10-18T10:03+0300
yaşam
türkiye
saldırı
hastane
doktor
hasta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045015768_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_6262cd93d8da7d392ad8ee07798d6d63.jpg
Ordu'da bulunan özel bir hastanede iddialara göre hasta yakını olan baba oğul, N.A ve N.C.A, acil serviste görevli doktor K.G. ile “Kendi hastalarıyla ilgilenmiyor” diyerek tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul iddiaya göre görevli doktora yumruklarla saldırdı. Olayın büyümesiyle hastane güvenliği ve çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırdı.Olay yerine çağrılan polis ekipleri baba ve oğlu gözaltına alırken, şiddet gören doktor ise tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045015768_106:0:734:471_1920x0_80_0_0_030a7c6cff5f227ffcb9cf992e8a39af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, saldırı, hastane, doktor, hasta
Hasta yakınları doktora saldırdı
Ordu’nun Ünye ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor, hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
Ordu'da bulunan özel bir hastanede iddialara göre
hasta yakını olan baba oğul, N.A ve N.C.A, acil serviste görevli doktor K.G. ile “ Kendi hastalarıyla ilgilenmiyor” diyerek tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul iddiaya göre görevli doktora
yumruklarla saldırdı. Olayın büyümesiyle hastane güvenliği ve çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri baba ve oğlu gözaltına
alırken, şiddet gören doktor ise tedavi altına alındı. Konuyla ilgili
soruşturma
başlatıldı.