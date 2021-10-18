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https://tr.sputniknews.com/20211018/hatayda-ayni-anda-3-hortum-olustu-1049928293.html
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum oluştu. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T14:30+0300
2021-10-18T14:35+0300
türkiye
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Sabah saatlerinde denizde ikisi büyük, biri küçük 3 hortum oluştu. Arsuz ilçesindeki vatandaşlar denizdeki 3 hortumu endişeyle izledi.Denizde aynı anda çıkan hortumlar karaya ulaşmadan kayboldu.
türkiye
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hatay, hortum

Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu

14:30 18.10.2021 (güncellendi: 14:35 18.10.2021)
© İHA / FERİT SAVAŞ Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© İHA / FERİT SAVAŞ
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum oluştu.
Sabah saatlerinde denizde ikisi büyük, biri küçük 3 hortum oluştu. Arsuz ilçesindeki vatandaşlar denizdeki 3 hortumu endişeyle izledi.
Denizde aynı anda çıkan hortumlar karaya ulaşmadan kayboldu.
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