https://tr.sputniknews.com/20211018/hintli-kadin-tup-bebek-yontemiyle-70-yasinda-anne-oldu-1049925919.html
Hintli kadın, tüp bebek yöntemiyle 70 yaşında anne oldu
Hintli kadın, tüp bebek yöntemiyle 70 yaşında anne oldu
Hindistan'da 70 yaşındaki kadın, tüp bebek tedavisinin olumlu sonuçlanması ile ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T13:32+0300
2021-10-18T13:32+0300
2021-10-18T13:32+0300
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Hindistan'ın Gujurat eyaletinin Kemora köyünde yaşayan ve 45 yıldır evli olan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ve eşi 75 yaşındaki Maldhari, uzun yıllar doğal yollarla bebek sahibi olmaya çalıştı. Çabaları sonuç vermeyince, profesyonel bir destek almak isteyen yaşlı çift, hastaneye gitmeye karar verdi. Doktorlardan aldıkları olumsuz yorumlar sonrasında bebek hayallerinden vazgeçmeyen çift, gördükleri tüp bebek tedavisinden olumlu sonuç aldı. 70 yaşında hamile kalan ve ilk bebeğini kucağına alan Jivunben, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliğinin olmadığını fakat 70 yaşında olduğunu söyledi.Jivunben'in doktoru Naresh Bhanushali, yaşlı çiftin bebek sahibi olmak için hastaneye geldiklerinde bunun mümkün olmadığını söylemelerine rağmen vazgeçmediklerini, diğer çiftler gibi tedavi olmak istediklerini belirtti. Doktor Naresh, 70 yaşında anne olan Jivunben'i, gördüğü en nadir vakalardan biri olarak nitelendirdi.
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hindistan, doğum, kadın, tüp bebek, yaşlı, başarı, yaşlı kadınlar, sonuç, hintli
Hintli kadın, tüp bebek yöntemiyle 70 yaşında anne oldu
Hindistan'da 70 yaşındaki kadın, tüp bebek tedavisinin olumlu sonuçlanması ile ilk çocuğunu dünyaya getirdi.
Hindistan'ın Gujurat eyaletinin Kemora köyünde yaşayan ve 45 yıldır evli olan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ve eşi 75 yaşındaki Maldhari, uzun yıllar doğal yollarla bebek sahibi olmaya çalıştı.
Çabaları sonuç vermeyince, profesyonel bir destek almak isteyen yaşlı çift, hastaneye gitmeye karar verdi.
Doktorlardan aldıkları olumsuz yorumlar sonrasında bebek hayallerinden vazgeçmeyen çift, gördükleri tüp bebek tedavisinden olumlu sonuç aldı. 70 yaşında hamile kalan ve ilk bebeğini kucağına alan Jivunben, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliğinin olmadığını fakat 70 yaşında olduğunu söyledi.
Jivunben'in doktoru Naresh Bhanushali, yaşlı çiftin bebek sahibi olmak için hastaneye geldiklerinde bunun mümkün olmadığını söylemelerine rağmen vazgeçmediklerini, diğer çiftler gibi tedavi olmak istediklerini belirtti.
Doktor Naresh, 70 yaşında anne olan Jivunben'i, gördüğü en nadir vakalardan biri olarak nitelendirdi.