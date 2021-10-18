İBB Sözcüsü Ongun'dan 'taksi' açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabının yarın hayata geçeceğini açıkladı.Ongun, sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun devam eden taksi tartışması ile ilgili yeni bir paylaşım yaparak " Ticari plaka sahipleri için İstanbul’da yeni bir dönem başlıyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabının yarın hayata geçeceğini açıkladı.
Ongun, sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın hayata geçiyor. Ticari plaka sahipleri için İstanbul’da yeni bir dönem başlıyor. Rantı engelleyecek, hizmet kalitesini artıracak bu uygulama şehrimize hayırlı olsun.”
İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın hayata geçiyor. Ticari plaka sahipleri için İstanbul’da yeni bir dönem başlıyor. Rantı engelleyecek, hizmet kalitesini artıracak bu uygulama şehrimize hayırlı olsun.