https://tr.sputniknews.com/20211018/icisleri-bakanligindan-81-ildeki-taksiciler-icin-12-yeni-kural-1049941233.html

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ildeki taksiciler için 12 yeni kural

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ildeki taksiciler için 12 yeni kural

İçişleri Bakanlığı tarafından taksicilerin uyması gereken 12 kuralın yazılı bulunduğu görsel, 81 il valiliğine gönderildi. 12 kuralın yazılı olduğu görsel... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T18:29+0300

2021-10-18T18:29+0300

2021-10-18T18:29+0300

yaşam

içişleri bakanlığı

taksi

kural

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görsel hazırlandığı bildirildi. 81 İl valiliğine gönderilen görsellerin Türkiye'de yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandığı belirtilerek, "Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor" denildi.Görsellerde yer alan 12 kural ise şu şekilde:Görsellerde ayrıca, aksi şekilde davranan şoförlerle ilgili yapılan ihbarların, Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirileceği, çalışma izin belgesinin süreli veya daimi iptal edilebileceği hatırlatıldı.

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içişleri bakanlığı, taksi, kural