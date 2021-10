İmamoğlu: İstanbul sınırları dışına adım atmayalım mı yani?

https://tr.sputniknews.com/20211018/imamoglu-istanbul-sinirlari-disina-adim-atmayalim-mi-yani-1049942610.html

İBB Başkanı İmamoğlu, Elazığ ve Diyarbakır ziyaretlerine ilişkin olarak, "İstanbul'un sınırlarının dışına adım mı atmayalım yani? Benim her gezimden partimin... 18.10.2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, il gezileriyle ilgili olarak, "İstanbul'un sınırlarının dışına adım mı atmayalım yani? Ne kadar saçma bir bakış açısı; bir. İkincisi; benim her gezimden partimin, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi vardır. Çünkü ben kendisini ararım. Gezilerimle ilgili bilgi veririm. Ne için gittiğimi anlatırım. Kendisinin bu süreçle ilgili, her aşamasından, her adımından haberi vardır. Üçüncüsü; benim gezimin gündemi bellidir" dedi. Diyarbakır'da kendisinin bilgisi dışında bir miting organize edildiği duyumunu alınca hemen ilgilileri uyardığını ve kararın geri çekildiğini belirten İmamoğlu, konunun CHP Genel Merkezi ile uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını söyledi.İBB, Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı ile birlikte Galata'daki Saint Pierre Han'ı restore etmek üzere protokol imzaladı. Protokol imza töreninin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.İmamoğlu, son dönemde gerçekleştirdiği il gezileri ve bundan aldığı geri dönüşler ile Diyarbakır Darkapı'da yapmak istediği mitingin CHP Genel Merkezi'nin talimatı üzerine iptal edildiği yolundaki iddiasıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:'Mitingle ilgili bilgim yoktu'"Bir miting ve hani böyle bir süreçle bizim hiç alakamız ve bilgimiz dahi yoktu. Arkadaşlarım sosyal medyada bu paylaşımı görünce, oradaki yönetimi veya bu konudaki karar alanları uyardım ve ondan sonra da bu kararı alanlar bunu geri çektiler. Genel merkezle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Çünkü bizim gezimizin öyle bir niyeti yok zaten. Bizim gezimizin niyeti, Elâzığ’da çok hayırlı bir işe imza atmak. Gönül isterdi ki oradaki kamu yöneticileriyle imzalayalım. Onlar da katılsınlar.Bence bu gezide sizlerin de devlet yetkililerinin de ele alması gereken ne biliyor musunuz? İBB Başkanı Gümüşhane'ye gidiyor ve çok değerli bir okulun başlangıcına imza atıyor. İBB Başkanı Elâzığ’a gidiyor, muazzam bir meslek lisesinin yapımı için süreci başlatıyor, imza atıyor. Allah aşkına devleti temsilen orada niçin o şehrin valisi yok? Orada niçin o şehrin belediye başkanı yok? Kim talimat veriyor? Yani bırakın genel merkezin Ekrem İmamoğlu'yla ilişkisini, hükümetin yöneticileriyle, o şehrin mülki amirinden belediye başkanına, onların ilişkisini sorgulayın. Kim kime talimat veriyor, ‘Oraya gitme’ diyor? Kim kime talimat veriyor, ‘İzinli ol ya da raporlu ol’ diyor, buna bakın. Ya da tesadüf müdür? İmamoğlu hangi şehre giderse o şehrin valisi raporlu, belediye başkanı izinli ya da seyahatte oluyor. Onun için lütfen buna odaklanın. Benim gezimden genel başkanımın haberi var, biz bilgisini veriyoruz. Gayet değerli ve güzel bir süreç yönetiyoruz."'Bu ilgi benim sorumluluğumu çok büyüttü'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrasında Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Büyükada İskelesi'ndeki yerinden tahliye edilmesi sırasında yaşananlar ve kentteki taksi kriziyle ilgili sorular üzerine de şunları söyledi:İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:'Toplumda değerleri yüzde 1 bile değil''Taksi plakası ağalığı bitecek'

