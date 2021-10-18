https://tr.sputniknews.com/20211018/ingiliz-medyasi-turkiye-guclenen-sterlin-nedeniyle-en-ucuz-tatil-rotasi-oldu-1049926754.html

İngiliz medyası: Türkiye, güçlenen Sterlin nedeniyle en ucuz tatil rotası oldu

İngiliz medyası: Türkiye, güçlenen Sterlin nedeniyle en ucuz tatil rotası oldu

Sterlin'in Türk Lirası karşısında yıllık bazda yüzde 25 değer kazanmasıyla birlikte Türkiye, İngiliz turistler için 'en ucuz' ülke oldu. Dört kişilik İngiliz... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T13:56+0300

2021-10-18T13:56+0300

2021-10-18T13:56+0300

türkiye

ingiltere

marmaris

ekonomik kriz

sterlin

döviz

yabancı turist

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İngiltere Posta Ofisi tarafından yayınlanan son verilere göre Türkiye, Türk Lirası’nın Sterlin karşısındaki değer kaybından dolayı ‘en ucuz’ ülke oldu. İngiliz Travel Weekly haber sitesinde yer alan habere göre, Akdeniz'in gözde tatil bölgelerinde yapılan bir ankette İngiliz ailesi için Marmaris’teki fiyatlar, listenin ikinci sırasında yer alan Portekiz Algarve dışındaki tüm bölgelerdeki fiyatlarının yarısından daha az. Söz konusu anket çalışmasına göre, dört kişilik İngiliz ailesi için kafe veya barda içeceği bir fincan kahve, 1 şişe bira, 1 kutu kola, 1 kadeh şaraba ödeyeceği toplam maliyet 34.8 Sterlin (yaklaşık 446.8 Türk Lirası), bu fiyat 2019 yılında göre yüzde 10 daha az. Türkiye’den sonra sırasıyla dört kişilik İngiliz ailesi Portekiz Algarve'de 47.9, İtalya Madeira'da 71.0, İspanya’daki Costa del Sol bölgesinde ödeyeceği ortalama hesap 71.03 Sterlin.İngiltere Posta Ofisi yetkilisi Nick Boden, "Sterlin, Türk lirası karşısında yıllık bazda yüzde 25 değer kazanmış olsa da, tatil paketi satışlarında henüz benzer bir artış görmedik. Fakat bu durum, Türkiye’nin salgında İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkarıldığına göre değişebilir” dedi.

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ingiltere, marmaris, ekonomik kriz, sterlin, döviz, yabancı turist