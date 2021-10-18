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https://tr.sputniknews.com/20211018/ingilterede-milletvekili-amessin-katarla-dostlugu-nedeniyle-oldurulup-oldurulmedigi-arastiriliyor-1049934971.html
İngiltere'de Milletvekili Amess'in Katar'la dostluğu nedeniyle öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor
İngiltere'de Milletvekili Amess'in Katar'la dostluğu nedeniyle öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor
İngiltere'de milletvekili David Amess'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada polis, milletvekilinin Körfez devletiyle bağlantıları da... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T16:27+0300
2021-10-18T16:27+0300
dünya
avrupa
ingiltere
katar
muhafazakar
cinayet
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İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, David Amess'in cuma günü seçmenleriyle görüşürken bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada polisin, milletvekilinin Körfez devletiyle bağlantıları da dahil çeşitli olası sebepleri değerlendirdiği belirtildi.Haberde, "Polis, Amess'in İngiltere ve Katar arasındaki dostluğu geliştirmek için yaptığı çalışmanın, cuma günü ölümüne katkıda bulunup bulunmadığını araştırıyor" denildi.İngiltere Parlamentosu Katar Grubu Başkanı olan ve en son 9-10 Ekim'de Katar'a yaptığı ziyarette Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Amess, seçim bölgesi Southend'i şehir yapma kampanyasıyla tanınıyordu.Parlamentoda düzenli olarak bu konuda konuşan Amess, Southend'e şehir statüsü verilmesi durumunda Doha'nın yatırım yapmayı düşüneceğini umduğunu söylemişti.1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim günü 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/ingilterede-milletvekili-cinayeti-saldirganin-kimligi-belli-oldu-1049914870.html
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avrupa, ingiltere, katar, muhafazakar, cinayet

İngiltere'de Milletvekili Amess'in Katar'la dostluğu nedeniyle öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor

16:27 18.10.2021
© REUTERS / TONY O'BRIENİngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının terör eylemi olduğu bildirildi.
İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının terör eylemi olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / TONY O'BRIEN
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İngiltere'de milletvekili David Amess'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada polis, milletvekilinin Körfez devletiyle bağlantıları da değerlendiriliyor
İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, David Amess'in cuma günü seçmenleriyle görüşürken bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada polisin, milletvekilinin Körfez devletiyle bağlantıları da dahil çeşitli olası sebepleri değerlendirdiği belirtildi.
Haberde, "Polis, Amess'in İngiltere ve Katar arasındaki dostluğu geliştirmek için yaptığı çalışmanın, cuma günü ölümüne katkıda bulunup bulunmadığını araştırıyor" denildi.
İngiltere Parlamentosu Katar Grubu Başkanı olan ve en son 9-10 Ekim'de Katar'a yaptığı ziyarette Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Amess, seçim bölgesi Southend'i şehir yapma kampanyasıyla tanınıyordu.
Parlamentoda düzenli olarak bu konuda konuşan Amess, Southend'e şehir statüsü verilmesi durumunda Doha'nın yatırım yapmayı düşüneceğini umduğunu söylemişti.
1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim günü 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.
Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.
İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının terör eylemi olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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