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https://tr.sputniknews.com/20211018/ingilterede-milletvekili-cinayeti-saldirganin-kimligi-belli-oldu-1049914870.html
İngiltere'de milletvekili cinayeti: Saldırganın kimliği belli oldu
İngiltere'de milletvekili cinayeti: Saldırganın kimliği belli oldu
İngiltere'de muhafazakar milletvekili David Amess'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kişinin, eski Somali Başbakanı'nın danışmanının oğlu... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T06:42+0300
2021-10-18T06:41+0300
dünya
avrupa
ingiltere
cinayet
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İngiltere'de muhafazakar milletvekili David Amess'in bıçaklanarak öldürüldüğü cinayette gözaltındaki kişinin kimliği belli oldu.Polisin olay yerinde gözaltına aldığı saldırgan, Somali asıllı İngiltere vatandaşı Ali Harbi Ali.25 yaşındaki Ali, eski Somali Başbakanı Hasan Ali Haire'nin eski danışmanı Harbi Ali Kullane'nin oğlu.İngiltere basınında yer alan haberlere göre polis haftasonunu Londra'da üç adreste arama yaparak geçirdi.Ali Harbi Ali'nin babasının da ziyaret edildiği ortaya çıktı. Baba Harbi Ali Kullane'nin cep telefonuna inceleme için el konulduğu gelen haberler arasında.Sunday Times gazetesinin ulaştığı baba Kullane, oğlunun cinayetle bağlantılı olarak gözaltına alındığını doğruladı. Ancak soruşturma devam ettiği için konuyla ilgili konuşamayacağını söyledi.Ali Habri Ali, haftasonu, cinayetin işlendiği Essex'ten başkent Londra'ya götürüldü. Soruşturma terörle mücadele yasası kapsamına alındı. Yasa uyarınca gözaltı süresi 22 Ekim Cuma gününe kadar uzatıldı.BBC'nin haberine göre Ali Harbi Ali, gizli servis MI5'ın izleme listesinde değildi. Ancak birkaç yıl önce terörizmle mücadelede kişilerin radikalleşmesini önlemek için uygulanan bir programa alındığı ortaya çıktı.Kişilerin gönüllü olarak katıldığı bu program onların suçlu, şüpheli ya da cezalı olduğunu göstermiyor. Ali'nin, önleme programında fazla kalmadığı belirtiliyor.Sky News televizyonu da saldırganın, Amess ile görüşmek için seçim bölgesindeki ofisi aracılığıyla randevu aldığını duyurdu.Ülkede yas devam ediyor. Milletvekilinin katledildiği kilisenin önüne çiçekler bırakılıyor, mumlar dikiliyor.İçişleri Bakanı Priti Pattel, milletvekillerinin güvenliğinin artırılması için seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.Beş yıl önce de İşçi Partili milletvekili Jo Cox, Brexit refendandumuna günler kala, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
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avrupa, ingiltere, cinayet

İngiltere'de milletvekili cinayeti: Saldırganın kimliği belli oldu

06:42 18.10.2021
© REUTERS / TONY O'BRIENİngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının terör eylemi olduğu bildirildi.
İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının terör eylemi olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / TONY O'BRIEN
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İngiltere'de muhafazakar milletvekili David Amess'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kişinin, eski Somali Başbakanı'nın danışmanının oğlu olduğu ortaya çıktı.
İngiltere'de muhafazakar milletvekili David Amess'in bıçaklanarak öldürüldüğü cinayette gözaltındaki kişinin kimliği belli oldu.
Polisin olay yerinde gözaltına aldığı saldırgan, Somali asıllı İngiltere vatandaşı Ali Harbi Ali.

25 yaşındaki Ali, eski Somali Başbakanı Hasan Ali Haire'nin eski danışmanı Harbi Ali Kullane'nin oğlu.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre polis haftasonunu Londra'da üç adreste arama yaparak geçirdi.
Ali Harbi Ali'nin babasının da ziyaret edildiği ortaya çıktı. Baba Harbi Ali Kullane'nin cep telefonuna inceleme için el konulduğu gelen haberler arasında.
Sunday Times gazetesinin ulaştığı baba Kullane, oğlunun cinayetle bağlantılı olarak gözaltına alındığını doğruladı. Ancak soruşturma devam ettiği için konuyla ilgili konuşamayacağını söyledi.

Ali Habri Ali, haftasonu, cinayetin işlendiği Essex'ten başkent Londra'ya götürüldü. Soruşturma terörle mücadele yasası kapsamına alındı. Yasa uyarınca gözaltı süresi 22 Ekim Cuma gününe kadar uzatıldı.

BBC'nin haberine göre Ali Harbi Ali, gizli servis MI5'ın izleme listesinde değildi. Ancak birkaç yıl önce terörizmle mücadelede kişilerin radikalleşmesini önlemek için uygulanan bir programa alındığı ortaya çıktı.
Kişilerin gönüllü olarak katıldığı bu program onların suçlu, şüpheli ya da cezalı olduğunu göstermiyor. Ali'nin, önleme programında fazla kalmadığı belirtiliyor.

Sky News televizyonu da saldırganın, Amess ile görüşmek için seçim bölgesindeki ofisi aracılığıyla randevu aldığını duyurdu.
Ülkede yas devam ediyor. Milletvekilinin katledildiği kilisenin önüne çiçekler bırakılıyor, mumlar dikiliyor.

İçişleri Bakanı Priti Pattel, milletvekillerinin güvenliğinin artırılması için seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.
Beş yıl önce de İşçi Partili milletvekili Jo Cox, Brexit refendandumuna günler kala, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
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