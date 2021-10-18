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https://tr.sputniknews.com/20211018/ingilterede-milletvekillerinin-guvenligi-tartisiliyor-1049941961.html
İngiltere'de milletvekillerinin güvenliği tartışılıyor
İngiltere'de milletvekillerinin güvenliği tartışılıyor
Son 40 yılda 5 milletvekilinin öldürüldüğü İngiltere'de bazı parlamento üyeleri, ailelerinin siyaseti bırakmaları talepleriyle karşı karşıya kaldı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T19:00+0300
2021-10-18T19:00+0300
dünya
ingiltere
milletvekili
ölüm
güvenlik
david amess
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İngiltere'de milletvekili David Amess'in öldürülmesinin ardından parlamento üyelerinin güvenliği tartışma konusu oldu.Saldırının ardından, parlamento üyelerine yönelik tehditler yeniden gündeme geldi.İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, Amess'in ölümünün ardından yaptığı hoşgörü çağrısı nedeniyle kendisini ölümle tehdit eden 76 yaşındaki bir adamın bugün gözaltına alındığını açıkladı.Amess'in seçmenleriyle birebir yaptığı görüşme sırasında öldürülmesi, bu tür görüşmelerde güvenliğin nasıl sağlanacağı tartışması başlattı.Polisin, bu tür görüşmeler öncesi milletvekillerine eşlik etmesi veya öncesinde seçmenlerin aranması olası önlemler arasında gösteriliyor.Diğer yandan bu durumun seçmenleri görüşmeye gelmekten alıkoyabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca kaynak eksikliği de diğer bir sorun olarak öne çıkıyor.Aileleri siyaseti bırakmalarını istiyorÖte yandan bazı milletvekilleri, tehditler nedeniyle güvenliklerinden endişe eden aile üyeleriyle parlamentoda göreve devam etme arasında kaldıklarını söyledi.Guardian'a konuşan bir milletvekili, "Kocam, bunun daha ne kadar daha kadar devam edebileceğini soruyor. Daha ne kadar tehdit almamız gerekiyor? Buna değer mi? Doğrusu şu anda ona verecek cevabım yok" dedi.Eski bakanlardan Andrea Leadsom ise "Birçoğunun aileleri, neden bunu yaptıklarını soruyor veya siyaseti bırakmaları için yalvarıyor. Yine de milletvekillerini harekete geçiren şey, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme arzusudur. Bu kadar basit ve derin" ifadelerini kullandı.Ülkede Amess'ten önce, 1979'da Airey Neave, 1981'de Robert Bradford ve 1984'te Anthony Berry ve 2016'da Jo Cox saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.Terör eylemi ilan edildi1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.Haber ajansı PA, saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyururken, terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/ingilterede-milletvekili-amessin-katarla-dostlugu-nedeniyle-oldurulup-oldurulmedigi-arastiriliyor-1049934971.html
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ingiltere, milletvekili, ölüm, güvenlik, david amess

İngiltere'de milletvekillerinin güvenliği tartışılıyor

19:00 18.10.2021
© AAİngiltere'de milletvekillerinin güvenliği tartışılıyor
İngiltere'de milletvekillerinin güvenliği tartışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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Son 40 yılda 5 milletvekilinin öldürüldüğü İngiltere'de bazı parlamento üyeleri, ailelerinin siyaseti bırakmaları talepleriyle karşı karşıya kaldı.
İngiltere'de milletvekili David Amess'in öldürülmesinin ardından parlamento üyelerinin güvenliği tartışma konusu oldu.
Saldırının ardından, parlamento üyelerine yönelik tehditler yeniden gündeme geldi.
İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, Amess'in ölümünün ardından yaptığı hoşgörü çağrısı nedeniyle kendisini ölümle tehdit eden 76 yaşındaki bir adamın bugün gözaltına alındığını açıkladı.
Amess'in seçmenleriyle birebir yaptığı görüşme sırasında öldürülmesi, bu tür görüşmelerde güvenliğin nasıl sağlanacağı tartışması başlattı.
Polisin, bu tür görüşmeler öncesi milletvekillerine eşlik etmesi veya öncesinde seçmenlerin aranması olası önlemler arasında gösteriliyor.
Diğer yandan bu durumun seçmenleri görüşmeye gelmekten alıkoyabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca kaynak eksikliği de diğer bir sorun olarak öne çıkıyor.

Aileleri siyaseti bırakmalarını istiyor

Öte yandan bazı milletvekilleri, tehditler nedeniyle güvenliklerinden endişe eden aile üyeleriyle parlamentoda göreve devam etme arasında kaldıklarını söyledi.
Guardian'a konuşan bir milletvekili, "Kocam, bunun daha ne kadar daha kadar devam edebileceğini soruyor. Daha ne kadar tehdit almamız gerekiyor? Buna değer mi? Doğrusu şu anda ona verecek cevabım yok" dedi.
Eski bakanlardan Andrea Leadsom ise "Birçoğunun aileleri, neden bunu yaptıklarını soruyor veya siyaseti bırakmaları için yalvarıyor. Yine de milletvekillerini harekete geçiren şey, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme arzusudur. Bu kadar basit ve derin" ifadelerini kullandı.
Ülkede Amess'ten önce, 1979'da Airey Neave, 1981'de Robert Bradford ve 1984'te Anthony Berry ve 2016'da Jo Cox saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının terör eylemi olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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16:27

Terör eylemi ilan edildi

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.
Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.
Haber ajansı PA, saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyururken, terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.
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