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İngiltere'de temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu
İngiltere'de temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu
İngiltere'nin Brighton kentinde temizlik işçilerinin grev yapması üzerine çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu. Kentte çöp yığınları sebebiyle... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T00:58+0300
2021-10-18T00:58+0300
dünya
ingiltere
grev
çöp
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İngiltere'nin güneyindeki kentte çöp yığınları nedeniyle meydan gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.Temizlik işçilerinin yaklaşık iki hafta önce başlattığı eylem nedeniyle çok sayıda sokakta çöplerin biriktiği gözlemlendi.Maaşlarında artış talep eden temizlik işçileri, yerel meclisle görüşmelerin başarısız olması durumunda, yetkilileri 30 günlük uzun bir grev daha başlatmakla tehdit ediyor.Mahalle sakinleri, grevin bu kadar uzun sürmesi durumunda sorunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesi taşıyor.Soyadını vermek istemeyen Gabriel, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada temizlik işçilerinin grevine ilişkin, halkın muhtemelen yaptıkları işin önemini kanıtlamaya çalışan işçilerin tarafını tutacağını dile getirdi.Bölgede yaşayan yerel bir sanatçı Gali Kitz ise sokakların çöp yığınlarıyla dolmasını fırsata çevirdiğini belirterek, sanatını icra etmek için toplanmayan çöp bidonlarının üzerine resim yaptığını anlattı.İşçi sendikası ile Brighton ve Hove Şehir Konseyi arasında temizlik işçilerinin taleplerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.
ingiltere
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ingiltere, grev, çöp

İngiltere'de temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu

00:58 18.10.2021
© AAİngiltere, çöp
İngiltere, çöp - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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İngiltere'nin Brighton kentinde temizlik işçilerinin grev yapması üzerine çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu. Kentte çöp yığınları sebebiyle yaşanabilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.
İngiltere'nin güneyindeki kentte çöp yığınları nedeniyle meydan gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.
Temizlik işçilerinin yaklaşık iki hafta önce başlattığı eylem nedeniyle çok sayıda sokakta çöplerin biriktiği gözlemlendi.
Maaşlarında artış talep eden temizlik işçileri, yerel meclisle görüşmelerin başarısız olması durumunda, yetkilileri 30 günlük uzun bir grev daha başlatmakla tehdit ediyor.
Mahalle sakinleri, grevin bu kadar uzun sürmesi durumunda sorunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesi taşıyor.
Soyadını vermek istemeyen Gabriel, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada temizlik işçilerinin grevine ilişkin, halkın muhtemelen yaptıkları işin önemini kanıtlamaya çalışan işçilerin tarafını tutacağını dile getirdi.
Bölgede yaşayan yerel bir sanatçı Gali Kitz ise sokakların çöp yığınlarıyla dolmasını fırsata çevirdiğini belirterek, sanatını icra etmek için toplanmayan çöp bidonlarının üzerine resim yaptığını anlattı.
İşçi sendikası ile Brighton ve Hove Şehir Konseyi arasında temizlik işçilerinin taleplerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.
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