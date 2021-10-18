Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211018/intercity-yonetim-kurulu-baskani-ak-formula-1-istanbula-3-gunde-150-milyon-euro-gelir-birakti-1049916251.html
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak: Formula 1, İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak: Formula 1, İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Yarış İstanbul’a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı. Reklam bedeli ise 500 milyon dolar” dedi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T09:30+0300
2021-10-18T09:30+0300
spor
formula 1
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0e/1043221385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0a3b8487f1ea35f433e02fa4bf6f489.jpg
Sabah'tan Dilek Güngör'e konuşan Ak, "Formula 1 nedeniyle bölgede 20 tane 5 yıldızlı otel yapıldı. 4 yıldızlı oteller dahi doldu. Rent a car firmalarında araba kalmadı. 35 bini yabancı olmak üzere 190 bin kişi yarışı izlemeye geldi. Ortalama 4.000-4.500 euro harcadılar. Kabaca hesaplarsak, yarış İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı. Vergi yoluyla devletin kasasına da 30 milyon euroya yakın para girdi" dedi.Yarışın tanıtım değerinin daha yüksek olduğunu anlatan Ak, "Geçen yıl 9 yıl aradan sonra gelen Formula 1'i dünya genelinde 2 milyar kişi izledi. Reklam bedeli 500 milyon dolar... Hem İstanbul hem de Türkiye'nin tanıtımı oldu" değerlendirmesini yaptı.Vural Ak, üç gün boyunca 190 bin kişinin geldiği İstanbul Park'ta tek bir suç dahi işlenmediğine vurgu yaparak, şunları anlattı: "4 bin polis görev yaptı. Seyirciler 6 saat boyunca yarışı izledi. Fanatizm olmadı. İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar çok destek oldu. Pilotlar da yarışta çok mutluydu. İstanbul Park'ın asfalt tutuşu açısından en iyi pist olduğunu söylediler. Almanya'dan makine getirip yarış öncesinde pisti temizlettik."Formula 1'in 2022 takvimi hafta sonu açıklandı. Türkiye listede görünmüyor. Ancak Ak, geçen yıl da Türkiye'nin sonradan listeye eklendiğine dikkat çekti. Ak, 10 yıllık anlaşmanın yapılması durumunda Türkiye'nin yarış takvimine kalıcı olarak gireceğini anlattı: "Türkiye 30 milyon dolarla yarışı alabilir. Formula 1 patronu Stefano Domenicali Türkiye için çok olumlu. 10 yıllık sözleşme olursa Türkiye'ye öncelik tanıyacaklar." Yarış takvimine kalıcı girmek için devletin de devreye girmesi gerektiğini söyleyen Ak, "Formula 1 patronu Turizm ve Ulaştırma Bakanlıkları ile görüştü. Kamu bu konuda istekli. Özel sektör ile kamu birlikte bu işi yapabilir. Önümüzdeki yıl pandemi kalkarsa en az 50 bin turist gelir. Bu da Türkiye'ye 250 milyon euro gelir anlamına gelir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211015/istanbul-park-2022-takviminde-yer-almadi-1049866040.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0e/1043221385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fee48433703e3e74e9622efbe565bb17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
formula 1

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak: Formula 1, İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı

09:30 18.10.2021
© AAFormula 1 -Türkiye
Formula 1 -Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
Abone ol
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Yarış İstanbul’a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı. Reklam bedeli ise 500 milyon dolar” dedi.
Sabah'tan Dilek Güngör'e konuşan Ak, "Formula 1 nedeniyle bölgede 20 tane 5 yıldızlı otel yapıldı. 4 yıldızlı oteller dahi doldu. Rent a car firmalarında araba kalmadı. 35 bini yabancı olmak üzere 190 bin kişi yarışı izlemeye geldi. Ortalama 4.000-4.500 euro harcadılar. Kabaca hesaplarsak, yarış İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı. Vergi yoluyla devletin kasasına da 30 milyon euroya yakın para girdi" dedi.
Yarışın tanıtım değerinin daha yüksek olduğunu anlatan Ak, "Geçen yıl 9 yıl aradan sonra gelen Formula 1'i dünya genelinde 2 milyar kişi izledi. Reklam bedeli 500 milyon dolar... Hem İstanbul hem de Türkiye'nin tanıtımı oldu" değerlendirmesini yaptı.
Vural Ak, üç gün boyunca 190 bin kişinin geldiği İstanbul Park'ta tek bir suç dahi işlenmediğine vurgu yaparak, şunları anlattı: "4 bin polis görev yaptı. Seyirciler 6 saat boyunca yarışı izledi. Fanatizm olmadı. İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar çok destek oldu. Pilotlar da yarışta çok mutluydu. İstanbul Park'ın asfalt tutuşu açısından en iyi pist olduğunu söylediler. Almanya'dan makine getirip yarış öncesinde pisti temizlettik."
Formula 1'in 2022 takvimi hafta sonu açıklandı. Türkiye listede görünmüyor. Ancak Ak, geçen yıl da Türkiye'nin sonradan listeye eklendiğine dikkat çekti.
Ak, 10 yıllık anlaşmanın yapılması durumunda Türkiye'nin yarış takvimine kalıcı olarak gireceğini anlattı: "Türkiye 30 milyon dolarla yarışı alabilir. Formula 1 patronu Stefano Domenicali Türkiye için çok olumlu. 10 yıllık sözleşme olursa Türkiye'ye öncelik tanıyacaklar." Yarış takvimine kalıcı girmek için devletin de devreye girmesi gerektiğini söyleyen Ak, "Formula 1 patronu Turizm ve Ulaştırma Bakanlıkları ile görüştü. Kamu bu konuda istekli. Özel sektör ile kamu birlikte bu işi yapabilir. Önümüzdeki yıl pandemi kalkarsa en az 50 bin turist gelir. Bu da Türkiye'ye 250 milyon euro gelir anlamına gelir" dedi.
Formula 1 - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
SPOR
İstanbul Park, 2022 takviminde yer almadı
15 Ekim, 20:26
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:50'İsrail, savaş durumunda Hizbullah'tan yaklaşık 2 bin roket saldırısı bekliyor'
09:48Rap şarkıcısı Murda, havaalanında gözaltına alındı
09:30Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak: Formula 1, İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı
09:28Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor
09:26Facebook, 'metaverse' inşa etmek için Avrupa'da 10 bin bişiyi işe alacak
09:17Esra Hankulu'nun bilirkişi raporu: 'Müdahale edilse kurtulurdu'
09:13Genel Sağlık-İş Sendikası: 'İstifalar arttı, hastalara bakacak doktor kalmadı'
08:57Dolarda yeni zirve: Haftaya 9.29 ile başladı
08:45Sinemacılar PCR ve aşı zorunluluğunun kaldırılması için eylem yapmaya hazırlanıyor
08:25Prof. Osman Müftüoğlu: Aşılamanın ciddi ölçüde yavaşladığı net olarak ortada
08:12Yargıtay, eşinin cinsel yönden yetersiz olduğunu başkalarına anlatan kadını 'ağır kusurlu' saydı
08:07Şarkıcı Linet: 'Asker kaçağıyım'
07:32Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı
06:42İngiltere'de milletvekili cinayeti: Saldırganın kimliği belli oldu
06:30Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı
06:22Bakan Karaismailoğlu: 4 yılda 500 binden fazla siber saldırı engellendi
06:14Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı yapıyor
06:10İsveç, 10 yıl aradan sonra ilk kez İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor
06:07Venezüella Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle diyaloğun ABD yüzünden kesildiğini söyledi
05:45Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Moskova’da bir araya gelecek