Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu'nun 'bürokrat' açıklamasını yargıya taşıyacağız
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211018/irakla-birlikte-anilan-eski-abd-genelkurmay-baskani-disisleri-bakani-colin-powell-kovidden-oldu-1049930691.html
Irak'la birlikte anılan eski ABD Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı Colin Powell Kovid'den öldü
Irak'la birlikte anılan eski ABD Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı Colin Powell Kovid'den öldü
ABD'de Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına getirilen ilk siyah olan Colin Powell'ın Kovid'den kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T15:06+0300
2021-10-18T15:37+0300
dünya
abd
colin powell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1049930691.jpg?1634560653
General Colin L. Powell'ın Kovid-19 komplikasyonlarından Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde öldüğü Facebook sayfasında ailesi tarafından duyuruldu. Powell'ın tam doz aşı olduğu belirtilen paylaşımda "Dikkate değer ve sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" diye yazıldı.Powell, Korfez Savaşı'na denk gelen 1989-93 arasında ABD genelkurmay başkanı ve Irak işgaline denk gelen 2001-05 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yaptı.Baba George Bush'un başkanlığı dönemindeki Genelkurmay Başkanlığı sırasında General Manuel Noriega'nın devrildiği Panama'ya yönelik ABD işgalinin (1989) ve Körfez Savaşı'yla ilgili Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası harekatlarının (1991) planlanmasında önemli rol oynayan Powell, yine de uluslararası krizlerde askeri müdahaleyi nadiren ilk seçenek olarak savunması nedeniyle 'The Reluctant Warrior' (Gönülsüz Savaşçı) lakabını aldı.Oğul George W. Bush'un başkanlığının ilk döneminde Dışişleri Bakanı olan Powell, bu kez 11 Eylül saldırıları sonrası kitle imha silahları yalanıyla Irak işgaline müttefikleri ve dünyayı ikna etme görevini üstlendi.Irak lideri Saddam Hüseyin rejiminin askeri yöntemlerle yıkılmasına karşı çıkan Powell, daha sonra Bush yönetiminin kararlığına uymak zorunda kaldı. Irak Savaşı öncesinde ABD'nin öncülük ettiği çok-uluslu koalisyona uluslararası destek toplanması konusunda başrolü oynadı. 5 Şubat 2003 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nde Irak'ın kitle imha silahlarını ispatlamak amacıyla bir sunum yaptı. Ancak 11 Eylül saldırılarından sonraki süreçte, başta Donald Rumsfeld ve Paul Wolfowitz olmak üzere pek çok konuda Bush yönetimiyle ters düşerek 15 Kasım 2004'te istifa etti. Eylül 2005'te bir televizyon röportajında, 2003'ün şubat ayında BM Güvenlik Konseyi'nde, Irak'ı kitle imha silahları üretmekle suçladığı konuşmasının, yaşamında bir leke olarak kalacağını belirtti.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, colin powell

Irak'la birlikte anılan eski ABD Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı Colin Powell Kovid'den öldü

15:06 18.10.2021 (güncellendi: 15:37 18.10.2021)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD'de Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına getirilen ilk siyah olan Colin Powell'ın Kovid'den kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında öldüğü açıklandı.
General Colin L. Powell'ın Kovid-19 komplikasyonlarından Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde öldüğü Facebook sayfasında ailesi tarafından duyuruldu.
Powell'ın tam doz aşı olduğu belirtilen paylaşımda "Dikkate değer ve sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" diye yazıldı.
Powell, Korfez Savaşı'na denk gelen 1989-93 arasında ABD genelkurmay başkanı ve Irak işgaline denk gelen 2001-05 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yaptı.
Baba George Bush'un başkanlığı dönemindeki Genelkurmay Başkanlığı sırasında General Manuel Noriega'nın devrildiği Panama'ya yönelik ABD işgalinin (1989) ve Körfez Savaşı'yla ilgili Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası harekatlarının (1991) planlanmasında önemli rol oynayan Powell, yine de uluslararası krizlerde askeri müdahaleyi nadiren ilk seçenek olarak savunması nedeniyle 'The Reluctant Warrior' (Gönülsüz Savaşçı) lakabını aldı.
Oğul George W. Bush'un başkanlığının ilk döneminde Dışişleri Bakanı olan Powell, bu kez 11 Eylül saldırıları sonrası kitle imha silahları yalanıyla Irak işgaline müttefikleri ve dünyayı ikna etme görevini üstlendi.
Irak lideri Saddam Hüseyin rejiminin askeri yöntemlerle yıkılmasına karşı çıkan Powell, daha sonra Bush yönetiminin kararlığına uymak zorunda kaldı. Irak Savaşı öncesinde ABD'nin öncülük ettiği çok-uluslu koalisyona uluslararası destek toplanması konusunda başrolü oynadı. 5 Şubat 2003 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nde Irak'ın kitle imha silahlarını ispatlamak amacıyla bir sunum yaptı. Ancak 11 Eylül saldırılarından sonraki süreçte, başta Donald Rumsfeld ve Paul Wolfowitz olmak üzere pek çok konuda Bush yönetimiyle ters düşerek 15 Kasım 2004'te istifa etti. Eylül 2005'te bir televizyon röportajında, 2003'ün şubat ayında BM Güvenlik Konseyi'nde, Irak'ı kitle imha silahları üretmekle suçladığı konuşmasının, yaşamında bir leke olarak kalacağını belirtti.
700020
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:33Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu'nun 'bürokrat' açıklamasını yargıya taşıyacağız
15:28Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük
15:22Otomobil fiyatlarına kur zammı yolda
15:22Doğalgazı yakmayan komşuya dava açılabilir
15:19'Mars, çok uzun zaman önce Dünya'ya benziyordu'
15:10Almanya Cumhurbaşkanı, Yahudilerin katledilmesi nedeniyle Almanların hala sorumlu olduğunu söyledi
15:08Diyanet'ten sonradan Müslüman olanlar için sünnet fetvası
15:07NATO, nükleer kapasiteli uçakların katılımıyla tatbikat yapıyor
15:06Irak'la birlikte anılan eski ABD Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı Colin Powell Kovid'den öldü
15:06AK Partili Dağ: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ortamı germe çabası
15:05ABD'li restoran zinciri 'iç çamaşırı' görünümlü üniformadan geri adım attı
15:01AB ve Katar havacılık anlaşması imzaladı
15:00Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek: Ülkenin, en başta siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var
14:56ABD'de Salmonella salgını: 36 eyalette 592 vaka
14:51CHP Sözcüsü Öztrak, Merkez Bankası ziyaretinde Kavcıoğlu'na verdikleri mesajları açıkladı
14:50Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı
14:44Michael Jackson'ın pasaport başvuru formu satışa çıkarıldı
14:43700 dolarlık Kovid ilacı için jenerik üretim anlaşması yapılırken, Asya'da stoklama yarışı başladı
14:36Eski çalışanlarının bahşişine 'el koyan' Nusret, 230 bin dolar ödeyecek
14:35Tıklanma uğruna sucuk ve salamları klozet kapağına dizen Subway çalışanı kovuldu