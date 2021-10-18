https://tr.sputniknews.com/20211018/irakta-yuzlerce-kisinin-oldugu-el-karrade-patlamasinin-faili-yakalandi-1049945139.html

Irak’ta yüzlerce kişinin öldüğü el-Karrade patlamasının faili yakalandı

Irak’ta yüzlerce kişinin öldüğü el-Karrade patlamasının faili yakalandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 2016 yılında yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bağdat’taki el-Karrade patlamasının faili Gazvan el-Rubai'nin... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T20:55+0300

2021-10-18T20:55+0300

2021-10-18T20:55+0300

dünya

irak

işid

saldırı

ebubekir el bağdadi

açıklama

bağdat

mustafa el-kazımi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104204/35/1042043562_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_165e7faa49b04f53bec85feb4f5b864b.jpg

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 2016 yılında yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bağdat’taki el-Karrade patlamasının faili Gazvan el-Rubai'nin yakalandığını duyurdu.Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen ve yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan el-Karrade saldırısının failinin yurt dışında yakalandığını belirtti. El-Kazımi, "Iraklıların kalbinde derin bir yara açan el-Karrade patlamasının faili, 5 yıl aradan sonra kahraman güçlerimiz tarafından yakalandı" ifadelerini kullandı.Söz konusu saldırının failinin yurt dışında yakalandığına dikkat çeken el-Kazımi, "İstihbarat servisinin sürdürdüğü zorlu bir takibin ardından el-Karrade ve başka saldırıların sorumlusu ve kod adı Ebu Ubeyde el-Bağdadi olan terörist Gazvan el-Rubai, yurt dışında düzenlen bir operasyon sonucunda yakalandı" dedi.Geçtiğimiz günlerde Başbakan el-Kazımi, terör örgütü IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin yardımcısının yakalandığını açıklamıştı.

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, işid, saldırı, ebubekir el bağdadi, açıklama, bağdat, mustafa el-kazımi