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https://tr.sputniknews.com/20211018/irakta-yuzlerce-kisinin-oldugu-el-karrade-patlamasinin-faili-yakalandi-1049945139.html
Irak’ta yüzlerce kişinin öldüğü el-Karrade patlamasının faili yakalandı
Irak’ta yüzlerce kişinin öldüğü el-Karrade patlamasının faili yakalandı
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 2016 yılında yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bağdat’taki el-Karrade patlamasının faili Gazvan el-Rubai'nin... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T20:55+0300
2021-10-18T20:55+0300
dünya
irak
işid
saldırı
ebubekir el bağdadi
açıklama
bağdat
mustafa el-kazımi
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 2016 yılında yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bağdat’taki el-Karrade patlamasının faili Gazvan el-Rubai'nin yakalandığını duyurdu.Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen ve yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan el-Karrade saldırısının failinin yurt dışında yakalandığını belirtti. El-Kazımi, "Iraklıların kalbinde derin bir yara açan el-Karrade patlamasının faili, 5 yıl aradan sonra kahraman güçlerimiz tarafından yakalandı" ifadelerini kullandı.Söz konusu saldırının failinin yurt dışında yakalandığına dikkat çeken el-Kazımi, "İstihbarat servisinin sürdürdüğü zorlu bir takibin ardından el-Karrade ve başka saldırıların sorumlusu ve kod adı Ebu Ubeyde el-Bağdadi olan terörist Gazvan el-Rubai, yurt dışında düzenlen bir operasyon sonucunda yakalandı" dedi.Geçtiğimiz günlerde Başbakan el-Kazımi, terör örgütü IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin yardımcısının yakalandığını açıklamıştı.
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irak, işid, saldırı, ebubekir el bağdadi, açıklama, bağdat, mustafa el-kazımi

Irak’ta yüzlerce kişinin öldüğü el-Karrade patlamasının faili yakalandı

20:55 18.10.2021
© REUTERS / IRAQI PARLIAMENT MEDIA OFFICEIrak Başbakanı Mustafa el-Kazımi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / IRAQI PARLIAMENT MEDIA OFFICE
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 2016 yılında yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bağdat’taki el-Karrade patlamasının faili Gazvan el-Rubai'nin yakalandığını duyurdu.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 2016 yılında yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bağdat’taki el-Karrade patlamasının faili Gazvan el-Rubai'nin yakalandığını duyurdu.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen ve yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan el-Karrade saldırısının failinin yurt dışında yakalandığını belirtti.
El-Kazımi, "Iraklıların kalbinde derin bir yara açan el-Karrade patlamasının faili, 5 yıl aradan sonra kahraman güçlerimiz tarafından yakalandı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu saldırının failinin yurt dışında yakalandığına dikkat çeken el-Kazımi, "İstihbarat servisinin sürdürdüğü zorlu bir takibin ardından el-Karrade ve başka saldırıların sorumlusu ve kod adı Ebu Ubeyde el-Bağdadi olan terörist Gazvan el-Rubai, yurt dışında düzenlen bir operasyon sonucunda yakalandı" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Başbakan el-Kazımi, terör örgütü IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin yardımcısının yakalandığını açıklamıştı.
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