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https://tr.sputniknews.com/20211018/ispanya-basbakanindan-kadinlari-kolelestiren-fuhusu-yasaklama-sozu-1049922682.html
İspanya Başbakanı'ndan 'kadınları köleleştiren fuhuşu yasaklama' sözü
İspanya Başbakanı'ndan 'kadınları köleleştiren fuhuşu yasaklama' sözü
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, liderliğini yaptığı Sosyalist Parti'nin üç günlük kurultayının son gününde yaptığı konuşmada, kadınları köleleştirdiği için... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T12:29+0300
2021-10-18T12:39+0300
dünya
ispanya
pedro sanchez
fuhuş
yasak
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Ocak 2020'de iktidara gelmelerinden beri asgari ücreti yükselttiklerini, eviçi şiddete karşı yasalar çıkardıklarını söyleyen İspanya'nın solcu başbakanı Pedro Sanchez, "Ve bu kongreden benim uygulayacağım bir taahhüt çıktı. Kadınları köleleştiren fahişeliği ortadan kaldırarak ilerleyeceğiz" dedi. Fuhuşun 1995'te suç olmaktan çıkarıldığı İspanya'da, cinsel sömürü ve pezevenklik yasadışı olsa da, fuhuş, düzenlemeye tabi değil. Yasalar insan ticaretiyle mücadeleye odaklanmışken, kamusal alanda olmadığı sürece kendi iradeleriyle ücretli cinsel hizmet sunanlar cezalandırılmıyor. En az her üç erkekten biri seks için para ödüyorDüzenli iş olarak tanınmasa da İspanya genelinde çok sayıda genelev bulunuyor. Çoğu otel veya diğer konaklama işletmeleri olarak faaliyet gösteriyor. Devlete bağlı Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (CIS) 2009 anketine göre, İspanya'da her üç erkekten biri hayatlarında en az bir kez seks için para ödedi. Tayland ve Porto Riko'nun ardından en büyük üçüncü fuhuş merkeziAncak aynı yıl yayımlanan bir başka rapor, bu rakamın yüzde 39'a kadar çıkabileceğini belirtti. BM'nin 2011 araştırması, İspanya'yı Tayland ve Porto Riko'nun ardından dünyanın en büyük üçüncü fuhuş merkezi olarak gösterdi. BM'nin 2016 tahminine göre İspanya'nın seks endüstrisinin 3.7 milyar euro değerinde.İki yıllık vaatİspanya'da veriler fuhuş etrafındaki yasal belirsizliğin insan ticareti mağduru kadınlara talebi körüklediğine işaret ederken, azınlık hükümetine liderlik eden Sosyalist Parti, Nisan 2019 genel seçimleri öncesi kadın seçmenleri cezbetme hamlesi olarak görülen kadın odaklı bir manifesto yayımlamıştı. Fuhuş yasağı öneren manifestoda fuhuş 'yoksulluğun kadınlaştırılmasının en acımasız yönlerinden ve kadına yönelik şiddetin en kötü biçimlerinden biri' diye nitelenmişti. Ancak o zamandan beri bu konuda yasa çıkmadı.
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ispanya, pedro sanchez, fuhuş, yasak

İspanya Başbakanı'ndan 'kadınları köleleştiren fuhuşu yasaklama' sözü

12:29 18.10.2021 (güncellendi: 12:39 18.10.2021)
© REUTERS / ALBERT GEAPedro Sanchez
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / ALBERT GEA
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, liderliğini yaptığı Sosyalist Parti'nin üç günlük kurultayının son gününde yaptığı konuşmada, kadınları köleleştirdiği için fuhuşu yasaklayacağını söyledi.
Ocak 2020'de iktidara gelmelerinden beri asgari ücreti yükselttiklerini, eviçi şiddete karşı yasalar çıkardıklarını söyleyen İspanya'nın solcu başbakanı Pedro Sanchez, "Ve bu kongreden benim uygulayacağım bir taahhüt çıktı. Kadınları köleleştiren fahişeliği ortadan kaldırarak ilerleyeceğiz" dedi.
Fuhuşun 1995'te suç olmaktan çıkarıldığı İspanya'da, cinsel sömürü ve pezevenklik yasadışı olsa da, fuhuş, düzenlemeye tabi değil. Yasalar insan ticaretiyle mücadeleye odaklanmışken, kamusal alanda olmadığı sürece kendi iradeleriyle ücretli cinsel hizmet sunanlar cezalandırılmıyor.

En az her üç erkekten biri seks için para ödüyor

Düzenli iş olarak tanınmasa da İspanya genelinde çok sayıda genelev bulunuyor. Çoğu otel veya diğer konaklama işletmeleri olarak faaliyet gösteriyor. Devlete bağlı Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (CIS) 2009 anketine göre, İspanya'da her üç erkekten biri hayatlarında en az bir kez seks için para ödedi.

Tayland ve Porto Riko'nun ardından en büyük üçüncü fuhuş merkezi

Ancak aynı yıl yayımlanan bir başka rapor, bu rakamın yüzde 39'a kadar çıkabileceğini belirtti. BM'nin 2011 araştırması, İspanya'yı Tayland ve Porto Riko'nun ardından dünyanın en büyük üçüncü fuhuş merkezi olarak gösterdi. BM'nin 2016 tahminine göre İspanya'nın seks endüstrisinin 3.7 milyar euro değerinde.

İki yıllık vaat

İspanya'da veriler fuhuş etrafındaki yasal belirsizliğin insan ticareti mağduru kadınlara talebi körüklediğine işaret ederken, azınlık hükümetine liderlik eden Sosyalist Parti, Nisan 2019 genel seçimleri öncesi kadın seçmenleri cezbetme hamlesi olarak görülen kadın odaklı bir manifesto yayımlamıştı. Fuhuş yasağı öneren manifestoda fuhuş 'yoksulluğun kadınlaştırılmasının en acımasız yönlerinden ve kadına yönelik şiddetin en kötü biçimlerinden biri' diye nitelenmişti. Ancak o zamandan beri bu konuda yasa çıkmadı.
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