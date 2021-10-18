https://tr.sputniknews.com/20211018/israil-iranin-nukleer-faaliyetlerini-arastirmak-icin-gizli-merkez-kurdu-1049934585.html

'İsrail, İran'ın nükleer faaliyetlerini araştırmak için gizli merkez kurdu'

'İsrail, İran'ın nükleer faaliyetlerini araştırmak için gizli merkez kurdu'

Bir rapora göre İsrail ordusu, İran'ın nükleer yeteneklerini izlemek için 'çok gizli' bir istihbarat ve analiz merkezi kurdu. Tahran, ise Tel Aviv'in herhangi... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:20+0300

2021-10-18T16:20+0300

2021-10-18T16:20+0300

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Walla haber sitesine göre İsrail ordusu, İran'ın özellikle nükleer programıyla ilgili faaliyetlerini izlemek için istihbarat ve analiz üssü kurdu.İsrail istihbarat subaylarını ve analistlerini bir araya getirdiği söylenen gizli üs, disiplinler arası istihbarat alanındaki reformların bir sonucu olarak geçtiğimiz aylarda faaliyete geçmişti. Rapora göre üste, Tahran'ın nükleer programı gizlemeyi amaçladığı iddia edilen eylemleri tespit ve analiz ediliyor.Haber kaynağına göre, üs ayrıca Suriye'deki İran askeri varlığının belirlenmesinde ve buradaki İran yanlısı silahlı oluşumların vurulmasında önemli bir rol oynuyor.Tahran yönetimi ise İsrail rejiminin İran'ın nükleer enerji programı hakkında açıklama yapacak konumda olmadığını yineledi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, France 24'e verdiği demeçte, "Bu rejim yüzlerce nükleer savaş başlığı üzerinde oturuyor, NPT üyesi değil ve bu anlaşmaya veya başka herhangi bir uluslararası izleme rejimine katılmayı reddediyor" dedi.İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Majid Takht-Ravanchi de, Tel Aviv'in son 'tehditlerine' yanıt olarak BM Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta uyarıda bulundu. Mektupta, "Son aylarda İsrail rejiminin kışkırtıcı ve maceracı tehditlerinin sayısı ve yoğunluğu sürekli arttı ve endişe verici boyutlara ulaştı" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211017/iran-cumhurbaskani-reisi-sunni-bir-kurdu-danismani-olarak-atadi-1049909821.html

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israil, iran, tahran, nükleer, tel aviv, gözlem, üs, iran nükleer anlaşması, tesis