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https://tr.sputniknews.com/20211018/israil-savas-durumunda-hizbullahtan-yaklasik-2-bin-roket-saldirisi-bekliyor-1049916788.html
'İsrail, savaş durumunda Hizbullah'tan yaklaşık 2 bin roket saldırısı bekliyor'
'İsrail, savaş durumunda Hizbullah'tan yaklaşık 2 bin roket saldırısı bekliyor'
İsrailli üst düzey bir askeri yetkili, Lübnan Hizbullahı ile savaş istemediklerini ancak aksi bir durumda Lübnan'dan yaklaşık 2 bin roketli saldırı... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T09:50+0300
2021-10-18T09:50+0300
dünya
israil
hizbullah
gazze
roket
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Bu yılın mayıs ayında İsrail ordusu ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışma ve yoğun roket saldırılarının ardından Tel Aviv, Lübnan Hizbullahı ile yaşanacak herhangi bir savaşın şiddetinin öncekilerden daha büyük olacağı tahmininde bulundu.İsrail İç Cephe Komutanı Uri Gordin, AFP'ye yaptığı açıklamada, mayıs ayında Tel Aviv ve Aşdod gibi kentlerin 'İsrail tarihindeki en şiddetli ateşe maruz kaldığını' söyledi.İsrail'e her gün 400'den fazla roket atıldığını gördüklerini anımsatan Gordin, "Hizbullah ile bir çatışma ya da savaş durumunda, Lübnan'dan İsrail'e her gün atılacak roketlerin öncekinin 5 katından fazlası olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.İsrailli komutan, ülke topraklarının 1500 ila 2500 arası roketle hedef alınmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.2006'da yaşanan savaşın, kendileri için bir 'ikaz' olduğunu savunan Gordin, o zamandan bu yana herhangi bir saldırı durumunda yardımların aksamaması için 250 belediyede aktif olan irtibat birimlerini güçlendirdiğini kaydetti.1992'de birinci Körfez Savaşı'ndan sonra kurulan İç Cephe Komutanlığı 'iç güvenlikten'; ülkeyi tehdit, çatışma ya da felaket durumuna hazırlamaktan sorumlu.Bu yılın mayıs ayında İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplara karşı 11 bin gün süren bir savaş vermiş, bölgeden İsrail toprakarına yaklaşık 4 bin 400 roket atılmıştı.Tel Aviv, yaklaşık 10 yıldır kullanılmakta olan Demir Kubbe hava savunma sisteminin, yerleşimleri hedef alan roketlerin yaklaşık yüzde 90'ını engellediğini ve yerleşim bölgelerinin yalnızca 300 kadarının isabet aldığını öne sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20210807/hizbullah-lideri-nasrallah-israilin-duzenleyecegi-her-saldiriya-karsilik-verilecek-1045189555.html
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israil, hizbullah, gazze, roket

'İsrail, savaş durumunda Hizbullah'tan yaklaşık 2 bin roket saldırısı bekliyor'

09:50 18.10.2021
© REUTERS / Amir Cohenİsrail - Gazze - roket - Demir Kubbe
İsrail - Gazze - roket - Demir Kubbe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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İsrailli üst düzey bir askeri yetkili, Lübnan Hizbullahı ile savaş istemediklerini ancak aksi bir durumda Lübnan'dan yaklaşık 2 bin roketli saldırı beklediklerini ifade etti.
Bu yılın mayıs ayında İsrail ordusu ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışma ve yoğun roket saldırılarının ardından Tel Aviv, Lübnan Hizbullahı ile yaşanacak herhangi bir savaşın şiddetinin öncekilerden daha büyük olacağı tahmininde bulundu.
İsrail İç Cephe Komutanı Uri Gordin, AFP'ye yaptığı açıklamada, mayıs ayında Tel Aviv ve Aşdod gibi kentlerin 'İsrail tarihindeki en şiddetli ateşe maruz kaldığını' söyledi.
İsrail'e her gün 400'den fazla roket atıldığını gördüklerini anımsatan Gordin, "Hizbullah ile bir çatışma ya da savaş durumunda, Lübnan'dan İsrail'e her gün atılacak roketlerin öncekinin 5 katından fazlası olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrailli komutan, ülke topraklarının 1500 ila 2500 arası roketle hedef alınmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.
2006'da yaşanan savaşın, kendileri için bir 'ikaz' olduğunu savunan Gordin, o zamandan bu yana herhangi bir saldırı durumunda yardımların aksamaması için 250 belediyede aktif olan irtibat birimlerini güçlendirdiğini kaydetti.
1992'de birinci Körfez Savaşı'ndan sonra kurulan İç Cephe Komutanlığı 'iç güvenlikten'; ülkeyi tehdit, çatışma ya da felaket durumuna hazırlamaktan sorumlu.
Bu yılın mayıs ayında İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplara karşı 11 bin gün süren bir savaş vermiş, bölgeden İsrail toprakarına yaklaşık 4 bin 400 roket atılmıştı.
Tel Aviv, yaklaşık 10 yıldır kullanılmakta olan Demir Kubbe hava savunma sisteminin, yerleşimleri hedef alan roketlerin yaklaşık yüzde 90'ını engellediğini ve yerleşim bölgelerinin yalnızca 300 kadarının isabet aldığını öne sürmüştü.
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