https://tr.sputniknews.com/20211018/isvec-10-yil-aradan-sonra-ilk-kez-israile-resmi-ziyaret-gerceklestiriyor-1049914326.html

İsveç, 10 yıl aradan sonra ilk kez İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor

İsveç, 10 yıl aradan sonra ilk kez İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor

İsveç, 10 yıl aradan sonra ilk kez İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiriyorİsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, resmi ziyaret kapsamında ülkesinin ilişkililerinin... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T06:10+0300

2021-10-18T06:10+0300

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dünya

israil

filistin

ziyaret

ann linde

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir İsveç Dışişleri Bakanının İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.Bu ziyaretin İsveç ile İsrail ilişkilerinde yeni bir başlangıç olacağını anlatan Linde, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşeceğini ifade etti.Linde'nin iki günlük ziyareti kapsamında Filistinli yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.İsveç, Ekim 2014'te Filistin devletini tanıdığını duyurmuş, bu gelişme üzerine İsrail ile İsveç arasındaki ilişkiler gerilmişti.

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israil, filistin, ziyaret, ann linde