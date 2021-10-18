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https://tr.sputniknews.com/20211018/italyada-merkez-sol-kismi-yerel-secimlerden-zaferle-cikti-1049944790.html
İtalya'da merkez sol, kısmi yerel seçimlerden zaferle çıktı
İtalya'da merkez sol, kısmi yerel seçimlerden zaferle çıktı
İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda merkez sol ittifak, başkent Roma ve Torino kentlerinde belediye başkanlığını elde etti. Son dönemde oyları... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T20:45+0300
2021-10-18T20:45+0300
dünya
italya
mario draghi
seçim
aşırı sağ
sol
sağ
ittifak
parti
yerel seçimler
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İtalya'da ilk turu 3-4 Ekim’de yapılan kısmi yerel seçimlerde, hiçbir aday yüzde 50 üzerinde oy alamadığı için belediye başkanları belli olmayan 65 yerleşim yerinde dün ve bugün yapılan ikinci tur akşam saatlerinde sonuçlandı.Resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratik Partinin (PD) liderlik ettiği merkez sol ittifak, başkent Roma ve Torino’yu kazandı.Buna göre, Roma'da yüzde 60 oy alan merkez solun adayı, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Roberto Gualtieri, yüzde 40 oy alan merkez sağın adayı Enrico Michetti’yi geçerek Roma’nın yeni belediye başkanı oldu.Ülkenin bir diğer büyük kenti Torino’da da merkez solun adayı Stefano Lo Russo yüzde 59'luk oy oranıyla seçimi kazanarak, Torino'nun yeni belediye başkanı seçildi.Merkez sağ ittifakın seçim kazandığı tek büyük şehir ise Trieste oldu. Merkez sağın adayı Roberto Dipiazza yüzde 51’lik oy oranıyla seçimi kazanarak, koltuğunu korudu. Dipiazza, 4. kez bu göreve seçildi.Bugünkü ikinci tur seçimlerde Roma ve Torino'yu kazanan merkez sol ittifak, kısmi yerel seçimlerin ilk turunda da Milano, Napoli ve Bolonya kentlerini kazanmıştı.Sağ ittifak yenilgiyi kabul ettiPD lideri Enrico Letta, seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında, bunun kendileri için önemli ve büyük bir zafer olduğunu belirterek, şu an için erken seçim taleplerinin olmadığını, Mario Draghi liderliğindeki hükümetin devam etmesi gerektiğini söyledi.Roma Belediye Başkanlığını kazanan Roberto Gualtieri, sonuçların belli olmasıyla yaptığı açıklamada, herkesin başkanı olacağı sözünü verirken, Roma’yı yeniden başlatıp, geliştirmek için çalışacağını vurguladı.Sağ ittifak partilerinden aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni de seçim sonuçlarının belli olmasıyla yaptığı açıklamada, "Merkez sağ ittifak, bu seçimlerden yengiyle çıktı ama bu bir yıkım değil. Trieste'de kazandık ama diğer büyük kentlerde solu yenmeyi başaramadık. Merkez sağ, bu sonuçlar üzerine çalışmalı" dedi.Bu arada, İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda da merkez solun net bir zafer elde ettiği ve merkez sağın da kaybettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211007/italya-basbakani-draghiden-nato-ve-avrupa-savunmasina-iliskin-aciklama-1049595402.html
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italya, mario draghi, seçim, aşırı sağ, sol, sağ, ittifak, parti, yerel seçimler

İtalya'da merkez sol, kısmi yerel seçimlerden zaferle çıktı

20:45 18.10.2021
© AAİtalya'da kısmi yerel seçimlerden merkez sol zaferle çıktı
İtalya'da kısmi yerel seçimlerden merkez sol zaferle çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda merkez sol ittifak, başkent Roma ve Torino kentlerinde belediye başkanlığını elde etti. Son dönemde oyları artış eğiliminde aşırı sağ ise Trieste dışında büyük kentleri kazanamadı.
İtalya'da ilk turu 3-4 Ekim’de yapılan kısmi yerel seçimlerde, hiçbir aday yüzde 50 üzerinde oy alamadığı için belediye başkanları belli olmayan 65 yerleşim yerinde dün ve bugün yapılan ikinci tur akşam saatlerinde sonuçlandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratik Partinin (PD) liderlik ettiği merkez sol ittifak, başkent Roma ve Torino’yu kazandı.
Buna göre, Roma'da yüzde 60 oy alan merkez solun adayı, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Roberto Gualtieri, yüzde 40 oy alan merkez sağın adayı Enrico Michetti’yi geçerek Roma’nın yeni belediye başkanı oldu.
Ülkenin bir diğer büyük kenti Torino’da da merkez solun adayı Stefano Lo Russo yüzde 59'luk oy oranıyla seçimi kazanarak, Torino'nun yeni belediye başkanı seçildi.
Merkez sağ ittifakın seçim kazandığı tek büyük şehir ise Trieste oldu. Merkez sağın adayı Roberto Dipiazza yüzde 51’lik oy oranıyla seçimi kazanarak, koltuğunu korudu. Dipiazza, 4. kez bu göreve seçildi.
Bugünkü ikinci tur seçimlerde Roma ve Torino'yu kazanan merkez sol ittifak, kısmi yerel seçimlerin ilk turunda da Milano, Napoli ve Bolonya kentlerini kazanmıştı.
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Sağ ittifak yenilgiyi kabul etti

PD lideri Enrico Letta, seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında, bunun kendileri için önemli ve büyük bir zafer olduğunu belirterek, şu an için erken seçim taleplerinin olmadığını, Mario Draghi liderliğindeki hükümetin devam etmesi gerektiğini söyledi.
Roma Belediye Başkanlığını kazanan Roberto Gualtieri, sonuçların belli olmasıyla yaptığı açıklamada, herkesin başkanı olacağı sözünü verirken, Roma’yı yeniden başlatıp, geliştirmek için çalışacağını vurguladı.
Sağ ittifak partilerinden aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni de seçim sonuçlarının belli olmasıyla yaptığı açıklamada, "Merkez sağ ittifak, bu seçimlerden yengiyle çıktı ama bu bir yıkım değil. Trieste'de kazandık ama diğer büyük kentlerde solu yenmeyi başaramadık. Merkez sağ, bu sonuçlar üzerine çalışmalı" dedi.
Bu arada, İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda da merkez solun net bir zafer elde ettiği ve merkez sağın da kaybettiği belirtildi.
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