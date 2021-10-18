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İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesi sahil şeridinde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu. Ölümlerle ilgili ölçümlerin yapılacağını söyleyen Doç. Dr. Ergül, "Ani... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T16:56+0300
2021-10-18T16:59+0300
denizanası
türkiye
kocaeli
izmit körfezi
toplu ölüm
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahil şeridinin belirli bölümlerinde ölü denizanaları kıyıya vurdu.Yaklaşık bir haftadır ölü denizanalarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen, "Sabah erken saatlerde bisiklet sürmek için sahil şeridinden gitmeye başladık. Sahilde ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj olayından sonra biraz daha fazlalaştı. Diğer sahillerde de denizanaları gördük. Fakat son bir haftadan itibaren yavaş yavaş ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. Bu sabah bu kadar ölü denizanası yoğunluğu ile ilk kez karşılaştık. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.'Ölçümlerden sonra nedeni ortaya çıkacak'Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, denizanası ölümleriyle ilgili ölçümler yapılacağını belirterek şunları kaydetti:
türkiye
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denizanası, kocaeli, izmit körfezi, toplu ölüm

İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu

16:56 18.10.2021 (güncellendi: 16:59 18.10.2021)
© DHAİzmit Körfezi, Kocaeli, ölü denizanaları
İzmit Körfezi, Kocaeli, ölü denizanaları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© DHA
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İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesi sahil şeridinde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu. Ölümlerle ilgili ölçümlerin yapılacağını söyleyen Doç. Dr. Ergül, "Ani sıcaklık değişimleri, oksijen derişiminde azalma gibi hususlar etkili olmuş olabilir" dedi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahil şeridinin belirli bölümlerinde ölü denizanaları kıyıya vurdu.
Yaklaşık bir haftadır ölü denizanalarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen, "Sabah erken saatlerde bisiklet sürmek için sahil şeridinden gitmeye başladık. Sahilde ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj olayından sonra biraz daha fazlalaştı. Diğer sahillerde de denizanaları gördük. Fakat son bir haftadan itibaren yavaş yavaş ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. Bu sabah bu kadar ölü denizanası yoğunluğu ile ilk kez karşılaştık. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

'Ölçümlerden sonra nedeni ortaya çıkacak'

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, denizanası ölümleriyle ilgili ölçümler yapılacağını belirterek şunları kaydetti:
"Konu ile ilgili elimizde bir ölçüm sonucu olmadığı için bir şey söylemek zor. Fotoğraflardan, aldıkları besinlere bağlı, kontaminasyona bağlı bir ölüm gibi görünmüyor. Ortam koşullarına adapte olma kabiliyetleri yüksek organizmalardır ama ani sıcaklık değişimleri, oksijen derişiminde azalma gibi hususlar etkili olmuş olabilir. Kuvvetli rüzgarlar, alt tabakadaki oksijen derişimi düşük suları yüzeye çıkarmış olabilir. Akıntılar tarafından sürüklenmiş ve karaya vurmuş olabilirler. Olasılıklar artırılabilir ancak bir ölçüm sonucu olmadan konuşmak afaki olur."
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