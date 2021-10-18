İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu

"Konu ile ilgili elimizde bir ölçüm sonucu olmadığı için bir şey söylemek zor. Fotoğraflardan, aldıkları besinlere bağlı, kontaminasyona bağlı bir ölüm gibi görünmüyor. Ortam koşullarına adapte olma kabiliyetleri yüksek organizmalardır ama ani sıcaklık değişimleri, oksijen derişiminde azalma gibi hususlar etkili olmuş olabilir. Kuvvetli rüzgarlar, alt tabakadaki oksijen derişimi düşük suları yüzeye çıkarmış olabilir. Akıntılar tarafından sürüklenmiş ve karaya vurmuş olabilirler. Olasılıklar artırılabilir ancak bir ölçüm sonucu olmadan konuşmak afaki olur."