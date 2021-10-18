https://tr.sputniknews.com/20211018/kacak-maden-ocaginda-gocuk-1049931893.html

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T15:28+0300

2021-10-18T15:28+0300

2021-10-18T15:31+0300

maden

türkiye

zonguldak

göçük

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049931852_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_a41fb18db52e9baa18471d2afe0cd92f.jpg

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Güntepe mevkiinde ormanlık alandaki maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı.1 işçi mahsur kaldı1 işçi ise mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için TTK tahlisiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine AFAD ve 112 Acil ekipleri de gelirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

türkiye

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maden, zonguldak, göçük