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Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T15:28+0300
2021-10-18T15:28+0300
2021-10-18T15:31+0300
maden
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Güntepe mevkiinde ormanlık alandaki maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı.1 işçi mahsur kaldı1 işçi ise mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için TTK tahlisiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine AFAD ve 112 Acil ekipleri de gelirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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maden, zonguldak, göçük
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük 15:28 18.10.2021 (güncellendi: 15:31 18.10.2021)
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Güntepe mevkiinde ormanlık alandaki maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı.
1 işçi mahsur kaldı
1 işçi ise mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için TTK tahlisiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine AFAD ve 112 Acil ekipleri de gelirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.