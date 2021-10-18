https://tr.sputniknews.com/20211018/karamollaoglu-devlet-kapisina-dustugunde-yaninda-seni-kollayacak-bir-akpli-yoksa-hapi-yuttun-1049913354.html

Karamollaoğlu: Devlet kapısına düştüğünde, yanında seni kollayacak bir AKP’li yoksa hapı yuttun

Karamollaoğlu: Devlet kapısına düştüğünde, yanında seni kollayacak bir AKP’li yoksa hapı yuttun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, insanların devlet dairelerine giderken korktuğunu ve neyle karşılaşacağını bilmediğini belirterek "Devlet... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T04:44+0300

2021-10-18T04:44+0300

2021-10-18T04:45+0300

politika

saadet partisi

temel karamollaoğlu

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kastamonu'da partisinin 4. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Asgari ücretin açlık sınırında olduğunu belirten ve tepki gösteren Karamollaoğlu şöyle dedi:"Yolsuzluk ve israfı keseceğiz"İktidara geldikleri takdirde yapacaklarını sıraladıklarında kendilerine, “Nereden kaynak bulacaksınız?” diye sorulduğunu belirten Karamollaoğlu, “İki şey temel. Bir; yolsuzluğun önünü keseceğiz. Yolsuzluk iliklerimizi sömürüyor bizim. Öyle 10-15-20 milyar değil bu. 100 milyara yakın bir yolsuzluk var bu memlekette. İki; israf. İsraf, problemin temeline dayanıyor. Bizim gibi memlekette birkaç yüz bin Mercedes makam aracı olmaz. Gidin Avrupa'ya, en zenginlerinde bu yoktur. Böyle mantık mı olur ya?” dedi.Karamollaoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:'İsrafın büyüğü burada''Bin kere lanet ediyor'

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saadet partisi, temel karamollaoğlu