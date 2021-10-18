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Kılıçdaroğlu uçakta vatandaşlarla birlikte seyahat etti
Kılıçdaroğlu uçakta vatandaşlarla birlikte seyahat etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla dönüşünde tarifeli uçağa bindiği görüntüleri, "Muğla dönüşü Genel... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T00:27+0300
2021-10-18T00:34+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
yolcu uçağı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı.T24'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, çalıştay sonrası Ankara'ya tarifeli uçakla döndü. Uçakta Kılıçdaroğlu’na eşlik eden Ali Öztunç, uçağa biniş görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Öztunç, paylaşımına, "Muğla dönüşü Genel Başkan'ımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber" notunu düştü.Ekonomi sınıfında seyahat eden Kılıçdaroğlu, uçağa bindiğinde alkış sesi duyuldu. Kılıçdaroğlu, alkışa elini göğsüne götürerek karşılık verdi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, yolcu uçağı

Kılıçdaroğlu uçakta vatandaşlarla birlikte seyahat etti

00:27 18.10.2021 (güncellendi: 00:34 18.10.2021)
© AA / Sabri KesenCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA / Sabri Kesen
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla dönüşünde tarifeli uçağa bindiği görüntüleri, "Muğla dönüşü Genel Başkan'ımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber" notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu, ekonomi sınıfında seyahat etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı.
T24'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, çalıştay sonrası Ankara'ya tarifeli uçakla döndü. Uçakta Kılıçdaroğlu’na eşlik eden Ali Öztunç, uçağa biniş görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Öztunç, paylaşımına, "Muğla dönüşü Genel Başkan'ımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber" notunu düştü.
Ekonomi sınıfında seyahat eden Kılıçdaroğlu, uçağa bindiğinde alkış sesi duyuldu. Kılıçdaroğlu, alkışa elini göğsüne götürerek karşılık verdi.
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