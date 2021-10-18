https://tr.sputniknews.com/20211018/kilicdaroglunun-genclige-vaatleri-billboardlara-tasindi-kaybettigini-yerine-koyma-vakti-1049923363.html

Kılıçdaroğlu'nun gençliğe vaatleri billboardlara taşındı: Kaybettiğini yerine koyma vakti

Kılıçdaroğlu'nun gençliğe vaatleri billboardlara taşındı: Kaybettiğini yerine koyma vakti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere yönelik vaatleri billboardlara da taşındı. CHP Genel Merkezi’nin hazırladığı 6 ayrı ilan, bugünden itibaren... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T12:39+0300

2021-10-18T12:39+0300

2021-10-18T12:39+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Merkezi, “21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı” ve “Sabıka Holding” kitaplarının ardından Türkiye genelinde yeni bir çalışmaya imza attı. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Eylül’de sosyal medya hesabından gençlere yönelik duyurduğu vaatleri, billboardlara taşındı. “Telafi Edeceğiz, Kaybettiğini Yerine Koyma Vakti” başlığıyla hazırlanan 6 ayrı ilan, 11 büyükşehir belediyesince billboardlarda yayınlanmaya başladı. Kılıçdaroğlu, billboardlar üzerinden gençlere şu mesajları verdi:“Gençler, ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek. Yeni telefonlarını yarı fiyatına alacaklar. Hiçbir genç, KYK borcunu işe girmeden geri ödemeyecek. Öderken de asla faiz vermeyecek.Yurtdışı harcı ödemeyeceklerÜniversiteli gençlere, kültür-sanat etkinliklerine katılsınlar diye, her yıl, içine bin TL yüklenmiş kart verilecek. Torpilin kaynağı olan mülakatla işe alım kalkacak. Kamuya personel alırken yoksul ailelere öncelik tanınacak. Gençlere pasaport ücretsiz olacak. Yurtdışına çıkarken ödedikleri harcı da artık ödemeyecekler. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV kalkacak. Hayalini kurdukları arabaya, yarı fiyatına sahip olacaklar.”

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chp, kemal kılıçdaroğlu