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Kılıçdaroğlu'nun gençliğe vaatleri billboardlara taşındı: Kaybettiğini yerine koyma vakti
Kılıçdaroğlu'nun gençliğe vaatleri billboardlara taşındı: Kaybettiğini yerine koyma vakti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere yönelik vaatleri billboardlara da taşındı. CHP Genel Merkezi’nin hazırladığı 6 ayrı ilan, bugünden itibaren... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T12:39+0300
2021-10-18T12:39+0300
politika
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CHP Genel Merkezi, “21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı” ve “Sabıka Holding” kitaplarının ardından Türkiye genelinde yeni bir çalışmaya imza attı. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Eylül’de sosyal medya hesabından gençlere yönelik duyurduğu vaatleri, billboardlara taşındı. “Telafi Edeceğiz, Kaybettiğini Yerine Koyma Vakti” başlığıyla hazırlanan 6 ayrı ilan, 11 büyükşehir belediyesince billboardlarda yayınlanmaya başladı. Kılıçdaroğlu, billboardlar üzerinden gençlere şu mesajları verdi:“Gençler, ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek. Yeni telefonlarını yarı fiyatına alacaklar. Hiçbir genç, KYK borcunu işe girmeden geri ödemeyecek. Öderken de asla faiz vermeyecek.Yurtdışı harcı ödemeyeceklerÜniversiteli gençlere, kültür-sanat etkinliklerine katılsınlar diye, her yıl, içine bin TL yüklenmiş kart verilecek. Torpilin kaynağı olan mülakatla işe alım kalkacak. Kamuya personel alırken yoksul ailelere öncelik tanınacak. Gençlere pasaport ücretsiz olacak. Yurtdışına çıkarken ödedikleri harcı da artık ödemeyecekler. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV kalkacak. Hayalini kurdukları arabaya, yarı fiyatına sahip olacaklar.”
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Kılıçdaroğlu'nun gençliğe vaatleri billboardlara taşındı: Kaybettiğini yerine koyma vakti

12:39 18.10.2021
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21" programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21 programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere yönelik vaatleri billboardlara da taşındı. CHP Genel Merkezi’nin hazırladığı 6 ayrı ilan, bugünden itibaren 11 büyükşehirde billboardlarda yayınlanmaya başladı.
CHP Genel Merkezi, “21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı” ve “Sabıka Holding” kitaplarının ardından Türkiye genelinde yeni bir çalışmaya imza attı. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Eylül’de sosyal medya hesabından gençlere yönelik duyurduğu vaatleri, billboardlara taşındı. “Telafi Edeceğiz, Kaybettiğini Yerine Koyma Vakti” başlığıyla hazırlanan 6 ayrı ilan, 11 büyükşehir belediyesince billboardlarda yayınlanmaya başladı. Kılıçdaroğlu, billboardlar üzerinden gençlere şu mesajları verdi:
“Gençler, ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek. Yeni telefonlarını yarı fiyatına alacaklar. Hiçbir genç, KYK borcunu işe girmeden geri ödemeyecek. Öderken de asla faiz vermeyecek.

Yurtdışı harcı ödemeyecekler

Üniversiteli gençlere, kültür-sanat etkinliklerine katılsınlar diye, her yıl, içine bin TL yüklenmiş kart verilecek. Torpilin kaynağı olan mülakatla işe alım kalkacak. Kamuya personel alırken yoksul ailelere öncelik tanınacak. Gençlere pasaport ücretsiz olacak. Yurtdışına çıkarken ödedikleri harcı da artık ödemeyecekler. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV kalkacak. Hayalini kurdukları arabaya, yarı fiyatına sahip olacaklar.”
340001
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