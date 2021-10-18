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Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya bilgi verdi
Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya bilgi verdi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya telefonla bilgi verdi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T16:31+0300
2021-10-18T16:31+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
koray aydın
iyi parti
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Siyasi cinayet iddiaları ile ilgili İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın savcıya telefonla bilgi verdi. Danışmanı Halk TV'ye yaptığı açıklamada Aydın'ın, savcı Alpaslan Tufan ile 7 dakika süren bir görüşme yaptığını söyledi. Buna göre, 14.50’de Tufan'ı arayan Aydın, elindeki bilgi ve durumlar savcı ile paylaştı.Ne olmuştu?CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim sürecine ilişkin endişeler var mı?" sorusuna, "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" yanıtını vermişti.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da yaptığı açıklamada “Siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim da aldığımız duyumlar var” diye konuşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211016/icisleri-bakanligindan-koray-aydina-siyasi-cinayetler-telefonu-1049880237.html
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kemal kılıçdaroğlu, koray aydın, iyi parti

Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya bilgi verdi

16:31 18.10.2021
© AAKoray Aydın
Koray Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya telefonla bilgi verdi.
Siyasi cinayet iddiaları ile ilgili İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın savcıya telefonla bilgi verdi. Danışmanı Halk TV'ye yaptığı açıklamada Aydın'ın, savcı Alpaslan Tufan ile 7 dakika süren bir görüşme yaptığını söyledi. Buna göre, 14.50’de Tufan'ı arayan Aydın, elindeki bilgi ve durumlar savcı ile paylaştı.

Ne olmuştu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim sürecine ilişkin endişeler var mı?" sorusuna, "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" yanıtını vermişti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da yaptığı açıklamada “Siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim da aldığımız duyumlar var” diye konuşmuştu.
Koray Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
POLİTİKA
İçişleri Bakanlığı'ndan Koray Aydın'a 'siyasi cinayetler' telefonu
16 Ekim, 13:54
701000
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