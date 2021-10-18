https://tr.sputniknews.com/20211018/koronavirus-sebebiyle-yasamini-yitiren-is-yeri-hekimi-icin-emsal-meslek-hastaligi-karari-1049943011.html
Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren iş yeri hekimi için emsal ‘meslek hastalığı’ kararı
Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren iş yeri hekimi için emsal ‘meslek hastalığı’ kararı
İş yeri hekimliği yaptığı sırada koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden doktor için İstanbul Tabip Odası'nın 'meslek hastalığı' başvurusu kabul edildi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T19:29+0300
2021-10-18T19:29+0300
2021-10-18T19:29+0300
koronavirüs
türkiye
ölüm
emsal karar
karar
hasta
iş yeri
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
meslek hastalığı
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2000-2010 yılları arasında, İstanbul Tabip Odası'nın danışman hekimi ve Hekimlik Uygulamaları Bürosu sorumlusu olarak görev yapan Dr. İlhan Doğan, geçtiğimiz aralık ayında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Dr. İlhan Doğan'ın Kovid-19'a bağlı kaybının, meslek hastalığı olarak tespiti amacıyla İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü'ne yapılan müracaat sonuçlandı. Buna göre, iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Doğan’ın, ‘tutulduğu Koronavirüs hastalığının mesleki olduğuna, 30.12.2020 tarihindeki vefatının da Kovid-19 nedeniyle olduğuna’ karar verildi.'Karar, meslektaşlarımız ve aileleri için emsal niteliğindedir'İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Dr. İlhan Doğan, hastalığa iş yeri hekimliği yaptığı ortak sağlık ve güvenlik birimindeki çalışmaları esnasında maruz kalmış, yaklaşık 1.5 aylık tedavinin ardından maalesef hayatını kaybetmiştir” denildi.Kararı değerlendiren İstanbul Tabip Odası, “Bu karar, iş yeri hekimliği yaptığı sırada Kovid-19'a maruz kalan meslektaşlarımız ve aileleri için emsal niteliğindedir. Bu durumda olan meslektaşlarımızın ve ailelerinin ihtiyaç duyması halinde Hukuk Büromuzca destek sunulacaktır” dedi.
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türkiye, ölüm, emsal karar, karar, hasta, iş yeri, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, meslek hastalığı
Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren iş yeri hekimi için emsal ‘meslek hastalığı’ kararı
İş yeri hekimliği yaptığı sırada koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden doktor için İstanbul Tabip Odası'nın 'meslek hastalığı' başvurusu kabul edildi.
2000-2010 yılları arasında, İstanbul Tabip Odası'nın danışman hekimi ve Hekimlik Uygulamaları Bürosu sorumlusu olarak görev yapan Dr. İlhan Doğan, geçtiğimiz aralık ayında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Dr. İlhan Doğan'ın Kovid-19'a bağlı kaybının, meslek hastalığı olarak tespiti amacıyla İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü'ne yapılan müracaat sonuçlandı.
Buna göre, iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Doğan’ın, ‘tutulduğu Koronavirüs hastalığının mesleki olduğuna, 30.12.2020 tarihindeki vefatının da Kovid-19 nedeniyle olduğuna’ karar verildi.
'Karar, meslektaşlarımız ve aileleri için emsal niteliğindedir'
İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Dr. İlhan Doğan, hastalığa iş yeri hekimliği yaptığı ortak sağlık ve güvenlik birimindeki çalışmaları esnasında maruz kalmış, yaklaşık 1.5 aylık tedavinin ardından maalesef hayatını kaybetmiştir” denildi.
Kararı değerlendiren İstanbul Tabip Odası, “Bu karar, iş yeri hekimliği yaptığı sırada Kovid-19'a maruz kalan meslektaşlarımız ve aileleri için emsal niteliğindedir. Bu durumda olan meslektaşlarımızın ve ailelerinin ihtiyaç duyması halinde Hukuk Büromuzca destek sunulacaktır” dedi.