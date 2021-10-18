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https://tr.sputniknews.com/20211018/kurz-anket-ve-popularite-sahtekarligi-yapip-elestirel-medyayi-cezalandirmayi-kurumsallastirdi-1049918120.html
Kurz 'anket ve popülarite sahtekarlığı yapıp eleştirel medyayı cezalandırmayı kurumsallaştırdı'
Kurz 'anket ve popülarite sahtekarlığı yapıp eleştirel medyayı cezalandırmayı kurumsallaştırdı'
NYT, Avusturya Başbakanı'nı istifa ettirten medya yolsuzluğu suçlamalarını analiz etti. Para karşılığı sahte anketler yayımlatarak ÖVP'yi birinci parti... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T10:41+0300
2021-10-18T11:00+0300
dünya
avusturya
sebastian kurz
anket
yolsuzluk
halk partisi (övp)
ceza
soruşturma
rüşvet
medya
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Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılması üzerine yoğun baskı karşısında 9 Ekim'de istifa etmek zorunda kalan Başbakan Sebastian Kurz'un düşüşünü, ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi mercek altına aldı.Bunun 'sağcı popülist siyasilerle haber medyasının bir kısmı arasındaki yandaş ve hatta yolsuz ilişkilerin yeni bir örneği' olduğu değerlendirmesini yapan NYT, Kurz'un Avusturya siyasetinin 'Wunderkind'i haline gelip başbakanlık koltuğuna oturmasının gerisindeki anket yolsuzluğu suçlamasını irdeledi.Uzun zaman baş rakibinin gerisinde kalan muhafazakar-liberal Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) Mayıs 2017'de henüz 31 yaşındaki Dışişleri Bakanı Kurz'u lider seçmesine paralel anketlerde ani ve sıradışı yükselişe geçtiğini hatırlatan haberde, koalisyon hükümeti ortağı ÖVP'nin 5 ay boyunca anketlerde birinci parti gözükerek seçmeni sandıktan galip çıkacağına inandırdıktan sonra gerçekten seçimi kazandığı ifade edildi. Şimdiyse savcılar, Kurz liderliğindeki ÖVP'nin göçmen ve İslam karşıtlığı gibi popülist bir gündemle girdiği 15 Ekim 2017 seçimlerinden önce yapılan anketlerin çoğunun çarpıtılarak sahtekarlık yapıldığı görüşünde.Savcıların açıklamasına göre Kurz ile müttefikleri (adı açıklanmayan ama Österreich olduğu medyaya yansıyan) ülkenin en büyük tabloid gazetesine ödeme yaparak, yani rüşvet vererek ÖVP lehine haber yayını yaptırdı.2016-18 yılları arasında maliye bakanlığından elde edilen kaynaklar, kısmen manipüle edilen ve ÖVP'nin siyasi çıkarlarına hizmet eden kamuoyu yoklamalarını finanse etmek için kullanıldı.Başbakan koltuğuna oturduğunda bu sistemi kurumsallaştıran Kurz, vergi mükelleflerinin parasını kullanarak hem medya üzerinden kendi popülaritesini tavan yapmış gibi gösterdi hem de kendisini eleştiren medya kuruluşlarını cezalandırdı. Kurz'un gazabına uğrayan ve karşılaştığı baskılar sonucu Tageszeitung Kurier gazetesinin yöneticiliğini bırakan Yeni Avusturya ve Liberal Forum (NEOS) milletvekili Helmut Brandstätter, anketler için "Seçmenlerin gördüğü gerçek değildi. Seçimleri etkilemek ve demokrasiye zarar vermek için bir komploydu" dedi. Başbakanlıktan istifasına rağmen parti liderliğini sürdüren ve herhangi bir yanlış yaptığını reddeden Kurz, henüz resmen suçlanmamış olsa da rüşvet ve hortumlama bağlamında soruşturma altında. Popülist sağın yıldızı olarak sunulurken düşüşü, Avrupa'nın sağcı partilerini sarstı. Daha önce Kurz'un aşırı sağcı koalisyon hükümeti ortağı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache'nin siyasi sonunu başka bir yolsuzluk skandalı olan Ibiza Gate getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211006/avusturya-basbakani-kurz-hakkinda-rusvet-sorusturmasi-acildi-1049591393.html
https://tr.sputniknews.com/20211009/avusturya-basbakani-sebastian-kurz-gorevinden-istifa-etti-1049674464.html
https://tr.sputniknews.com/20210827/avusturyanin-eski-asiri-sagci-lideri-strache-yolsuzluktan-mahkum-oldu-1048389872.html
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avusturya, sebastian kurz, anket, yolsuzluk, halk partisi (övp), ceza, soruşturma, rüşvet, medya, the new york times (nyt)

Kurz 'anket ve popülarite sahtekarlığı yapıp eleştirel medyayı cezalandırmayı kurumsallaştırdı'

10:41 18.10.2021 (güncellendi: 11:00 18.10.2021)
© AFP 2021 / LUDOVIC MARINSebastian Kurz
Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AFP 2021 / LUDOVIC MARIN
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NYT, Avusturya Başbakanı'nı istifa ettirten medya yolsuzluğu suçlamalarını analiz etti. Para karşılığı sahte anketler yayımlatarak ÖVP'yi birinci parti gösteren ve sonunda sandıktan galip çıkan Kurz'un başbakanlığında bu sistemi kurumsallaştırdığı, popülaritesini tavanda gibi gösterirken eleştirel medya kuruluşlarını cezalandırdığı öne sürüldü.
Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılması üzerine yoğun baskı karşısında 9 Ekim'de istifa etmek zorunda kalan Başbakan Sebastian Kurz'un düşüşünü, ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi mercek altına aldı.
Bunun 'sağcı popülist siyasilerle haber medyasının bir kısmı arasındaki yandaş ve hatta yolsuz ilişkilerin yeni bir örneği' olduğu değerlendirmesini yapan NYT, Kurz'un Avusturya siyasetinin 'Wunderkind'i haline gelip başbakanlık koltuğuna oturmasının gerisindeki anket yolsuzluğu suçlamasını irdeledi.
Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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Avusturya Başbakanı Kurz hakkında rüşvet soruşturması açıldı
6 Ekim, 22:43
Uzun zaman baş rakibinin gerisinde kalan muhafazakar-liberal Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) Mayıs 2017'de henüz 31 yaşındaki Dışişleri Bakanı Kurz'u lider seçmesine paralel anketlerde ani ve sıradışı yükselişe geçtiğini hatırlatan haberde, koalisyon hükümeti ortağı ÖVP'nin 5 ay boyunca anketlerde birinci parti gözükerek seçmeni sandıktan galip çıkacağına inandırdıktan sonra gerçekten seçimi kazandığı ifade edildi.
Şimdiyse savcılar, Kurz liderliğindeki ÖVP'nin göçmen ve İslam karşıtlığı gibi popülist bir gündemle girdiği 15 Ekim 2017 seçimlerinden önce yapılan anketlerin çoğunun çarpıtılarak sahtekarlık yapıldığı görüşünde.
Savcıların açıklamasına göre Kurz ile müttefikleri (adı açıklanmayan ama Österreich olduğu medyaya yansıyan) ülkenin en büyük tabloid gazetesine ödeme yaparak, yani rüşvet vererek ÖVP lehine haber yayını yaptırdı.
2016-18 yılları arasında maliye bakanlığından elde edilen kaynaklar, kısmen manipüle edilen ve ÖVP'nin siyasi çıkarlarına hizmet eden kamuoyu yoklamalarını finanse etmek için kullanıldı.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
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Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz, görevinden istifa etti
9 Ekim, 20:51
Başbakan koltuğuna oturduğunda bu sistemi kurumsallaştıran Kurz, vergi mükelleflerinin parasını kullanarak hem medya üzerinden kendi popülaritesini tavan yapmış gibi gösterdi hem de kendisini eleştiren medya kuruluşlarını cezalandırdı.
Kurz'un gazabına uğrayan ve karşılaştığı baskılar sonucu Tageszeitung Kurier gazetesinin yöneticiliğini bırakan Yeni Avusturya ve Liberal Forum (NEOS) milletvekili Helmut Brandstätter, anketler için "Seçmenlerin gördüğü gerçek değildi. Seçimleri etkilemek ve demokrasiye zarar vermek için bir komploydu" dedi.
Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) eski lideri ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Viyana'daki mahkemede yolsuzluktan yargılanırken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
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Avusturya'nın eski aşırı sağcı lideri Strache yolsuzluktan mahkum oldu
27 Ağustos, 17:33
Başbakanlıktan istifasına rağmen parti liderliğini sürdüren ve herhangi bir yanlış yaptığını reddeden Kurz, henüz resmen suçlanmamış olsa da rüşvet ve hortumlama bağlamında soruşturma altında. Popülist sağın yıldızı olarak sunulurken düşüşü, Avrupa'nın sağcı partilerini sarstı. Daha önce Kurz'un aşırı sağcı koalisyon hükümeti ortağı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache'nin siyasi sonunu başka bir yolsuzluk skandalı olan Ibiza Gate getirmişti.
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