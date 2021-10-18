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https://tr.sputniknews.com/20211018/kuveytin-en-buyuk-petrol-rafinerisinde-yangin-1049926841.html
Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın
Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın
Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisi olan Mina el-Ahmedi'de yangın meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T13:54+0300
2021-10-18T13:54+0300
dünya
kuveyt
yangın
petrol rafinerisi
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Kuveyt'in başkentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, ülkenin en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi'de yangın çıktı.Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi, olayda can kaybı meydana gelmediğini, ancak sonrasında işçiler arasında çok sayıda yaralanma ve dumandan zehirlenme vakaları olduğunu duyurdu.Yaralıların olay yerinde ilk yardım aldıkları, bir kısmının hastaneye nakledildiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.Şirket, yangının müdahalenin başlamasından yaklaşık 2 saat sonra, tamamen kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.1949 yılında faaliyete geçen Mina el-Ahmedi rafinerisi, 10.5 kilometrekarelik bir alan kaplıyor.Rafineri, günde yaklaşık 466 bin varil petrol üretme kapasitesine sahip ve ülkenin en büyük 3 rafinerisinin en büyüğü olarak öne çıkıyor.Günlük 615 bin varil üretim kapasitesine sahip dördüncü rafineri ise yapım aşamasında ve yıl sonuna kadar faaliyete geçecek.Petrol zengini Kuveyt, günde yaklaşık 2.4 milyon varil petrol üretiyor.
kuveyt
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kuveyt, yangın, petrol rafinerisi

Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın

13:54 18.10.2021
© AFP 2021Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi
Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AFP 2021
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Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisi olan Mina el-Ahmedi'de yangın meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Kuveyt'in başkentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, ülkenin en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi'de yangın çıktı.
Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi, olayda can kaybı meydana gelmediğini, ancak sonrasında işçiler arasında çok sayıda yaralanma ve dumandan zehirlenme vakaları olduğunu duyurdu.
Yaralıların olay yerinde ilk yardım aldıkları, bir kısmının hastaneye nakledildiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Şirket, yangının müdahalenin başlamasından yaklaşık 2 saat sonra, tamamen kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
1949 yılında faaliyete geçen Mina el-Ahmedi rafinerisi, 10.5 kilometrekarelik bir alan kaplıyor.
Rafineri, günde yaklaşık 466 bin varil petrol üretme kapasitesine sahip ve ülkenin en büyük 3 rafinerisinin en büyüğü olarak öne çıkıyor.
Günlük 615 bin varil üretim kapasitesine sahip dördüncü rafineri ise yapım aşamasında ve yıl sonuna kadar faaliyete geçecek.
Petrol zengini Kuveyt, günde yaklaşık 2.4 milyon varil petrol üretiyor.
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