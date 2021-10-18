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Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın
© AFP 2021Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi
© AFP 2021
Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisi olan Mina el-Ahmedi'de yangın meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Kuveyt'in başkentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, ülkenin en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi'de yangın çıktı.
Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi, olayda can kaybı meydana gelmediğini, ancak sonrasında işçiler arasında çok sayıda yaralanma ve dumandan zehirlenme vakaları olduğunu duyurdu.
Yaralıların olay yerinde ilk yardım aldıkları, bir kısmının hastaneye nakledildiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف عمالة المقاول، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع وجميعهم في حالة جيدة، ونقل مصابين آخرين إلى مستشفى العدان وحالتهما مستقرة.— البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) October 18, 2021
Şirket, yangının müdahalenin başlamasından yaklaşık 2 saat sonra, tamamen kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Just In🚨— أخبار الخليج العربي - GCC (@Tadawltwt) October 18, 2021
An explosion in the Kuwaiti Al-Ahmadi oil refinery without human damage. #Kuwait #alahmadi #port #oil #city #انفجار_الاحمدي #مصفاة_الاحمدي #الكويت #الأحمدي
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1949 yılında faaliyete geçen Mina el-Ahmedi rafinerisi, 10.5 kilometrekarelik bir alan kaplıyor.
Rafineri, günde yaklaşık 466 bin varil petrol üretme kapasitesine sahip ve ülkenin en büyük 3 rafinerisinin en büyüğü olarak öne çıkıyor.
Günlük 615 bin varil üretim kapasitesine sahip dördüncü rafineri ise yapım aşamasında ve yıl sonuna kadar faaliyete geçecek.
Petrol zengini Kuveyt, günde yaklaşık 2.4 milyon varil petrol üretiyor.