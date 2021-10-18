La Casa de Papel’in Berlin'inden 'Başka bir vücutta kim olarak doğmak isterdiniz?' sorusuna yanıt

Pedro Alonso, ‘Filipo'nun Kitabı’ adlı yeni kitabının tanıtımı için düzenlenen ikinci imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.Etkinlik için Türkiye'de bulunan La Casa de Papel’de Berlin karakterini canlandıran oyuncu Pedro Alonso, Haber Global'den Nermin Balayeva'nın konuğu oldu.Pedro Alonso, Balayeva'nın "Başka bir vücutta doğmak isteseydiniz kim olarak doğmak isterdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Kitabının imza günü için Türkiye'de bulunan La Casa de Papel’de Berlin karakterini canlandıran oyuncu Pedro Alonso, "Başka bir vücutta doğmak isteseydiniz kim olarak doğmak isterdiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Pedro Alonso, ‘Filipo'nun Kitabı’ adlı yeni kitabının tanıtımı için düzenlenen ikinci imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.
Etkinlik için Türkiye'de bulunan La Casa de Papel’de Berlin karakterini canlandıran oyuncu Pedro Alonso, Haber Global'den Nermin Balayeva'nın konuğu oldu.
Pedro Alonso, Balayeva'nın "Başka bir vücutta doğmak isteseydiniz kim olarak doğmak isterdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Şimdi aslında tek bir hayatın içinde bile o kadar çok hayat yaşadım ki, bu hayatta başka bir hayatı yaşarken bile sadece uyanık olmayı biliyorum. Bence bu tam Türkiye seyahatim sonrasında gerçekleşecek olan bir hayat."