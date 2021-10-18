https://tr.sputniknews.com/20211018/la-casa-de-papelin-berlininden-baska-bir-vucutta-kim-olarak-dogmak-isterdiniz-sorusuna-yanit-1049910674.html

La Casa de Papel’in Berlin'inden 'Başka bir vücutta kim olarak doğmak isterdiniz?' sorusuna yanıt

La Casa de Papel’in Berlin'inden 'Başka bir vücutta kim olarak doğmak isterdiniz?' sorusuna yanıt

Kitabının imza günü için Türkiye'de bulunan La Casa de Papel’de Berlin karakterini canlandıran oyuncu Pedro Alonso, "Başka bir vücutta doğmak isteseydiniz kim... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T00:38+0300

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yaşam

pedro alonso

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Pedro Alonso, ‘Filipo'nun Kitabı’ adlı yeni kitabının tanıtımı için düzenlenen ikinci imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.Etkinlik için Türkiye'de bulunan La Casa de Papel’de Berlin karakterini canlandıran oyuncu Pedro Alonso, Haber Global'den Nermin Balayeva'nın konuğu oldu.Pedro Alonso, Balayeva'nın "Başka bir vücutta doğmak isteseydiniz kim olarak doğmak isterdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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pedro alonso