https://tr.sputniknews.com/20211018/mars-cok-uzun-zaman-once-dunyaya-benziyordu-1049931213.html

'Mars, çok uzun zaman önce Dünya'ya benziyordu'

'Mars, çok uzun zaman önce Dünya'ya benziyordu'

NASA'dan bilim insanı Dr. Becky McCauley Rench, Mars'ın 'çok, çok uzun zaman önce' Dünya'ya benzediğini ortaya çıkardı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T15:19+0300

2021-10-18T15:19+0300

2021-10-18T15:19+0300

yaşam

bilim insanları

mars

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

dünya

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) bilim insanı Dr. Becky McCauley Rench, eski haliyle Mars'ın Dünya'ya benzediğini ortaya koydu.Dr. Rench ile NASA tarafından bir kesiti Instagram'da paylaşılan röportajında, Mars'ın Dünya'ya hiç benzeyip benzemediği yönündeki soruya, "Evet, öyle olduğunu düşünüyoruz" yanıtını verdi.Rench, Kızıl Gezegen'in her zaman bugünkü kadar kurak olmadığını, Dünya'ya benzer şekilde Mars'ın da mevsimleri, kutup buzulları, kanyonları ve atmosferi olduğunu söyledi.Bilim insanı, "Antik Mars, Dünya'ya benzer şekilde daha nemli ve daha sıcak olabilir" ifadelerini kullandı.Öte yandan Rench'e göre, bir zamanlar Mars'ta da volkanik aktiviteler, seller ve diğer doğa olayları yaşanıyordu.Dr. Rench, 4 milyar yıl önce Güneş Sistemi kurulduğu sırada, Mars ve Dünya'nın 'aynı malzemelerden oluştuğunu ve çok benzer göründüğünü' belirtti.Her iki gezegenin de bir çekirdeğe, kayalık bir mantoya ve katı bir kabuğa sahip olduğunu dile getiren Rench, ayrıca Mars'ın bir zamanlar gölleri, akarsuları ve hatta belki de bir kuzey okyanusu olduğunu da sözlerine ekledi.Bilim insanı, Kızıl Gezege'nin bir zamanlar ılık ve nemli olmasına rağmen, şimdi soğuk ve kuru bir yer olduğunu ifade ederek, Dünya'nın levha tektoniği ve yaşamın gelişimi ile ilerlediğini açıkladı.Ancak Rench'e göre Mars'ın jeolojik aktivitesi azaldı, su kaybetti ve zamanla çok daha kuru bir gezegen haline geldi.

https://tr.sputniknews.com/20210430/bilim-insanlarindan-mars-vebasi-uyarisi-1044394424.html

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bilim insanları, mars, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), dünya